PRVI LET SA AERODROMA MORAVA: Nekada smo od Kraljeva do Beograda išli tri sata a sada do Beča stižemo za samo sat ipo

„Istorijski dan i za Kraljevo i za Čačak, i za čitav Raški i Moravički i Zlatiborski okrug“, rekao je 17. decembra 2019. godine gradonačelnik grada Kraljeva dr Predrag Terzić uoči prvog poletanja aviona sa aerodroma „Morava“ u Lađevcima kod Kraljeva.

Tehničkim sletanjem aviona naše nacionalne avio-kompanije Air Serbia iz Beograda na aerodrom „Morava“ u Kraljevu, zvanično su otpočeli letovi na linijama od javnog značaja iz Kraljeva. Dočekan vodenim topovima, avion ATR 72-500 je potom, nekoliko minuta pre podneva, poleteo za Beč. Gusta magla je odgodila sletanje aviona predviđeno za 7.15, i polazak za Beč planiran za 7.55 časova, ali je, čim su vremenske prilike dozvolile, avion sleteo na aerodrom „Morava“ i, sa sedamdesetak putnika, krenuo put austrijske prestonice. Linija za Beč će funkcionisati tokom cele godine, dva puta nedeljno tokom zimskog perioda, a tri puta tokom leta.

Kako je istakao gradonačelnik Kraljeva, generacije Kraljevčana su sanjale ovaj dan. Želja im se ispunila - da iz rodnog grada putuju na evropske destinacije - avionom.

„Prvi put iz Lađevaca poleće avion za Beč. Pre samo nekoliko godina, od Kraljeva do Beograda bilo je potrebno više od tri sata autom, a danas iz Lađevaca do Beča stižete za svega sat i po avionom. Mislim da je to još jedan dokaz napretka ovog dela Srbije, podrške koju Kraljevo i Čačak imaju od predsednika Republike Srbije i Vlade Republike Srbije. Očekujem da će u narednim godinama, izgradnjom Moravskog koridora, otvaranjem fabrika „Leoni“ i „Taj grupe“ u Kraljevu, „Forverk“ u Čačku, čitav zapadni i centralni deo Srbije dobiti ono mesto koje zaslužuje. Kraljevo će postati industrijski grad, koji je dobro infrastrukturno povezan sa svim gradovima u Srbiji, ali i sa inostranstvom. Očekujem da je ovo početak novog života grada na Ibru i da ćemo u godinama koje slede govoriti samo o uspesima i o dobrim rezultatima“, poručio je dr Predrag Terzić, uz najavu da je linija za Beč samo prva linija koja će saobraćati sa aerodroma „Morava“ i da će u narednim godinama biti otvarane linije ka Turskoj, Nemačkoj i drugim evropskim destinacijama.

Gradonačelnik Terzić je zahvalio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću za sve učinjeno za grad Kraljevo budući da, zahvaljujući i drugim infrastrukturnim projektima koje predsednik Vučić i Vlada Republike Srbije realizuju na teritoriji našeg grada, Kraljevo postaje značajan grad na mapi Srbije.

„Apsolutno sam uveren da će grad Kraljevo nastaviti da se razvija i napreduje. Mislim da ćemo se na proleće ponovo naći na aerodromu „Morava“ povodom izgradnje nove aerodromske piste, nakon čega nas očekuju i novi letovi. Od proleća već ka Solunu, a nakon toga i ka drugim gradovima u Evropi“, izjavio je Terzić, koji je zajedno sa zvaničnicima grada Kraljeva, načelnicima Raškog i Moravičkog upravnog okruga, kao i čelnim ljudima Čačka, Novog Pazara, Tutina, Vrnjačke Banje, Raške, privrednicima i predstavnicima medija, bio putnik na prvom letu sa „Morave“.

Načelnik Raškog upravnog okruga Nebojša Simović je naglasio da je ovaj dan decenijama čekan i podsetio da su pre nekoliko dana počeli radovi na izgradnji auto-puta.

„Uz aerodrom „Morava“, imaćemo dve strateške investicije koje će promeniti način života i u Raškom okrugu i u ovom delu Srbije. To će biti od velikog značaja za razvoj turizma. Tu su Vrnjačka Banja, Kopaonik, Zlatibor... najbolje turističke destinacije koje Srbija ima, duhovni centri... Nadam se da će to dovesti mnogo novih gostiju, da ćemo turističku ponudu podići na viši nivo. Aerodrom će otvoriti i mogućnost novih privrednih investicija“, poručio je načelnik Raškog upravnog okruga.

On je najavio da će se u narednom periodu raditi i velika kargo pista, koja će moći da primi i najveće avione, namenjena pre svega izvozu robe koja se proizvodi u ovim okruzima, kao i za uvoz iz inostranstva. Takođe, planirana je izgradnja velikog kargo centra, što će dati mogućnost za razvoj poljoprivrede. „Danas su ovde sa nama privrednici iz oba okruga, mogu da kažem vrlo uspešni, da ne kažem najbolji. Nije bilo mesta za sve, ali se nadam da ćemo i njima omogućiti da vrlo brzo sa „Morave“ odlete u svet, završe posao i da se vrate. Ono što je najvažnije, omogućili smo našoj deci da sa aerodroma „Morava“ mogu da odu u svet, ali sa povratnom kartom, da mogu da se vrate, jer će ovde u narednim godinama biti dobra destinacija za bolji i kvalitetan život“, poručio je Simović i podsetio:

„Kada je predsednik Aleksandar Vučić, kome upućujem zahvalnost, dolazio za otvaranje aerodroma „Morava“ sa ministarkom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zoranom Mihajlović i ministrom odbrane Aleksandrom Vulinom, dato je obećanje da će u naredne dve godine biti izgrađena velika kargo pista, dužine četiri kilometra i širine 60 metara, što je nama u ovom trenutku potrebno. Aerodrom će se razvijati u narednim godinama i nesumnjivo je da će postati jedan od najboljih. Ovo je treći aerodrom u Srbiji, koji će pre svega biti u funkciji razvoja kargo prevoza i kargo robe i mislim da ovakvog aerodroma nema u ovom delu Balkana“, rekao je načelnik Raškog upravnog okruga. Pomoćnik ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zoran Ilić nije krio zadovoljstvo postignutim – „ono što smo godinama očekivali konačno smo i dočekali - da Raški, Moravički, Šumadijski i Rasinski okrug konačno dobiju i jedan svoj aerodrom“. On je istakao da se ovim letom obeležava nekoliko izuzetno važnih stvari.

„Prva je da smo uspeli da osposobimo aerodrom „Morava“ još za Vidovdan ove godine. Let je protekao na najbolji mogući način, a današnjim letom smo pokazali da su svi radovi i ulaganja koja smo imali na ovom aerodromu potvrdili njegovu osposobljenost i za korišćenje u uslovima smanjene vidljivosti odnosno za instrumentalne prilaze. Druga važna stvar za sam aerodrom je da je ovim letom i konačno počeo redovan avio-prevoz sa aerodroma „Morava“. Treće, i možda najvažnije, u skladu sa zahtevom regiona Zapadne Srbije i Šumadije, mi smo, po Odluci Vlade, u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture uspeli da obezbedimo i takozvane linije u javnom interesu. Zaključili smo ugovor sa našim avio-prevoznikom, nakon međunarodnog tendera o prevozu, na linijama u javnom interesu na relaciji Kraljevo-Beč i od marta očekujemo i avio-prevoz na relaciji Kraljevo-Solun“, rekao je pomoćnik ministarke i zahvalio svima koji su na bilo koji način pomogli da do prvog leta sa „Morave“, ali i svih narednih, dođe.

Mihajlo Zdravković, direktor preduzeća „Aerodromi Srbije“ d.o.o, sa zadovoljstvom je istakao da je ovo veliki dan za aerodrom „Morava“ u Kraljevu. „'Aerodromi Srbije', kao operater, učinili su sve da počne redovno odvijanje saobraćaja sa aerodroma „Morava“. Građani i privreda regiona Šumadije i Zapadne Srbije imaće priliku da sa „Morave“ lete u toku zimske sezone ka Beču, a u toku letnje i ka Solunu po izuzetno povoljnim cenama našim domaćim avio-prevoznikom. Nadamo se da ovo nije kraj, radimo na proširenju ponude i verujem da će u vremenu koje dolazi imati i veći broj i veći izbor destinacija ka kojima je moguće leteti sa aerodroma „Morava“ i još bolje uslove za prihvat i otpremu putnika, prtljaga i robe“, poručio je Zdravković. Da sa aerodroma „Morava“ u Lađevcima kraj Kraljeva ponovo lete put Beča, zainteresovani će imati priliku već u petak, 20. decembra 2019. godine.

(Grad Kraljevo)

Kurir