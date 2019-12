MAGLA DANIMA ODLAŽE LETOVE IZ KRALJEVA ZA BEČ: Putnici strpljivo čekaju, kažu - isplati se (FOTO, VIDEO)

KRALJEVO – Prvi letovi za Beč sa aerodroma “Morava” zbog vremenskih uslova pomereni su za sat vremena, umesto u 7.55 avion po rasporedu poleće u 9, međutim opet je gusta magla usporila avio saobraćaj, pa su putnici ponovo čekali. Ipak, to im nije predstavljalo problem, a među prvima je u Beč poleteo i Radoje Tomašević, pukovnik u penziji i bivši komandant vojnog aerodroma u Lađevcima.

foto: RINA

“Od 1995. do 2002. ja sam bio na čelu, a već od 1996. godine pokrenuo sam inicijativu da aerodrom “Morava” postane mešoviti i tako dostupan za putnički saobraćaj. Sada sam najponosniji što je ta ideja realizovana i što će odavde putnici leteti prvo za Beč, a kasnije nadam se i na druge destinacije širom Evrope i sveta”, rekao je za RINU, Tomašević.

foto: RINA

Svoje karte na vreme su obezbedili građani iz svih delova zapadne Srbije, a nisu izostali ni putnici sa Uba, kojima je auto-put Miloš Veliki omogućio da do dve vazdušne luke u državi stižu za manje od sat vremena vožnje.

“Nama su sada blizu i beogradski i kraljevački aerodrom, do kojih stižemo modernim saobraćajnicama. Možemo da se kombinujemo kako god nam više odgovara”, kaže Rade Stojanović sa Uba.

Oni koji nikad nisu seli u avion , sada su se osmelili jer kad je tako blizu onda, kako kažu, nekako je drugačije.

“Moja sva prethodna putovanja su bila autobusom. Zamaralo me je da putujem do beograskog ili niškog aerodroma sa sve prtljagom, pa sam se odlučivao za bliže destinacije. Sada kad mi je aerodrom tako blizu, odmah sam se odlučio za putovanje u Beč i biće ovo moj prvi let avionom”, rekao je Darko Žerađanin iz Vrnjačke Banje.

foto: RINA

Kraljevo je u ovoj godini ostvarilo porast broja noćenja za 40 posto, a iz Turstičke organizacije nadaju se još većem broju posetilaca u narednom periodu.

“Na svakom sajmu pitaju nas koliko su naše najatraktivnije destinacije udaljene od aerodroma, a mi sada sa ponosom možemo reći da naš grad ima aerodrom. Ova regija ima šta da ponudi, počevši od brojnih kulturno-istorisjkih spomenika, manastira, ali ne isključujemo i banjeski turizam”, rekao je Igor Tešić iz TOK.

Jedna od opština kojoj će otvaranje aerodroma “Morava” najviše značiti svakako je Vrnjačka Banja, jer transport posetilaca iz Evrope sada umesto 2,5 sata trajaće samo 20 minuta.

foto: RINA

“Dugo smo pokušavali da rešimo problem transporta putnika, sada će nam biti mnogo lakše i zaista očekujem još više posetilaca. Ovaj aerdrom od velikog značaja je i za transport putnika, ali i za našu prezenatciju u svetu”, rekao je Boban Đurić, predsednik opštine Vrnjačka Banja.

Aerodrom “Morava” u Lađevcima dobiće još jednu pistu koja će biti dugačaka 2.265 metara, a Vojnograđevinska ustanova Beograd oglasila je nabavku radova za projektovanje i izgradnju.

foto: RINA

Rok za izradu idejnog projekta je 10 dana po potpisivanju ugovora, za izradu tehničke dokumentacije i geodetska merenja 31.decembar, dok je izradu idejnog rešenja potrebno završiti najkasnije do 31.januara 2020.godine.

Među uslovima tendera navodi se i da je potrebno da se pre objavljivanja poziva za ovu javnu nabavku izvrše radovi u vrednosti od 500 miliona dinara za igradnju manevarskih površina.

(Kurir.rs/RINA)

Kurir