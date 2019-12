Vučević: Naša najveća pobeda je osmeh naše dece i njihovih roditelja

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i ministar zdravlja Zlatibor Lončar potpisali su četvrtu godinu za redom Ugovor o donaciji Grada Novog Sada Budžetskom fondu za lečenje oboljenja koja se ne mogu lečiti u Republici Srbiji. Budžetski fond je osnovan kako bi se obezbedila dodatna finansijska sredstva za lečenje pacijenata za koje Republički fond za zdravstveno osiguranje ne može da obezbedi dovoljan iznos od uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. - Nema većeg zadovoljstva nego kad na kraju godine uspete da ostvarite tako dobre rezultate u budžetu, da možete da nastavite jednu lepu, pozitivnu priču koju su Novosađani započeli pre četiri godine sa Ministarstvom zdravlja. Naime, i ove godine, naši sugrađani, zahvaljujući odgovornom odnosu prema javnim finansijama, budžetu, prema svom gradu, nastavljaju da pomažu Fond pri Ministarstvu za lečenje dece od teških bolesti u inostranstvu. Uspeli smo da uštedimo i da uplatimo 10 milina dinara u taj Fond, uz dosadašnjih 30 miliona prethodnih godina i ponosni smo na tu činjenicu. Naša najveća pobeda je upravo osmeh dece i zadovoljstvo njihovih porodica kojima direktno pomažemo, i nastavićemo sa pokazivanjem solidarnosti kroz ovakve i slične akcije. Uvek ćemo nastojati da sa Ministarstvom zdravlja budemo karika u čvrstom lancu pomoći našim građanima, posebno onim najmlađima - naglasio je gradonačelnik Miloš Vučević.

foto: Grad Novi Sad

foto: Grad Novi Sad

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar zahvalio se Novom Sadu na podršci i istakao da resorno ministarstvo istovremeno predano radi na više koloseka u pogledu zdravstvene zaštite najmlađih kojima je neophodno lečenje u inostranstvu. - Ukupno je 483 mališana dobilo pomoć od Fonda od kad je počeo sa radom. Jedan deo mališana je došao do dijagnoze u inostranstvu, drugi deo je otišao u inostranstvo gde je lečen, a većina dece je i izlečena. Za više od 40 stranih stručnjaka smo finansirali dolazak u Srbiju kako bi pomogli našoj deci lečenjem. Do sada smo na te intervencije potrošili preko milijardu i sto miliona dinara. Fond radi krajnje transparentno, trenutno stanje na računu je oko 150 miliona dinara, a naredne godine Država će u njega uloži dodatnih 350 miliona dinara. Ovaj Fond pre pet godina nije ni postojao i ljudi u Srbiji nisu imali opciju da decu leče preko budžetskog fonda. Pored toga, mi paralelno unapređujemo naš zdravstveni sistem, edukujemo naše stručnjake da mogu da prepoznaju i leče decu najsavremenijim metodama u Srbiji, nabavili smo inovativne lekove po koje se ranije išlo u inostranstvo, kao i modernu opremu za lečenje. Mislim da je ovo dobro sistemsko rešenje, u okviru kojeg su krajnje pojednostavljene procedure za lečenje, a sada imamo i ugovor sa Vladinom avio-agencijom koja prevozi bolesnu decu do inostrane bolnice, kada ne postoje redovne avio linije, što je novina u Srbiji koja odlično funkcioniše – izjavio je Zlatibor Lončar i dodao da je u celoj Srbiji, Novi Sad i dalje jedina lokalna samouprava koja na ovaj način pomaže Fondu.

foto: Grad Novi Sad

Foto: Grad Novi Sad

