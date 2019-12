ŠUMSKE SOVE SE UNGEZDILE U CENTRU PROKUPLJA: Više od deset ptica nastanilo staru lipu u pešačkoj zoni, deca oduševljena

Više od desetak šumskih sova nastanilo je staru lipu u centru Prokuplja, u pešačkoj zoni. Stručnjaci kažu da se ovakva pojava nije baš česta i sumnjaju da su sove isterane sa svog prirodnog staništa, te da tokom zime neće moći da opstanu na tom mestu.

Iako je nejasno kako su i odakle došle, one su na istom mestu već mesec dana, a njihov broj se uvećava, jer ih je u početku bilo tek nekoliko, a sada ih je preko 10. Ove noćne ptice, kao svojevrstan fenomen, privlače pažnju Prokupčana, a kako su se tu nastanile - zasad niko nema pouzdano objašnjenje.

Biolog Dejan Živković kaže da nema dilemu da lipa u centru Prokuplja nije prirodno stanište ovih noćnih grabljivica i da bi se nadležne službe trebalo uključiti u rešavanje problema, te da sova u okolini Prokuplja ima poprilično.

- Vrlo je moguća varijanta da je njihovo stanište gde su se nalazile ranije, a to je negde u blizini grada, neko ugrozio. Da li je to neka seča šume, požar, građevinski radovi ili neka pojava, nesporno je da su one uplašene i da su se slučajno nastanile baš na toj lipi u centru grada. To im je neki trenutni izlaz, jer ih zasad niko ne dira – smatra Živković.

On ističe da je to samo trenutno stanje i one će odatle morati da odu, jer tu, kaže, ne mogu da prežive, odnosno da se normalno hrane, niti da prave gnezdo.

- Sama činjenica da ih sada ima više nego na početku, kada ih je bilo nekoliko, govori da one od nekud migriraju i da se nešto dešava u blizini, te da neko i dalje ugrožava njihovo prirodno stanište. Ovaj ambijent svakako nije prijatan za njih i trebalo bi da im se pomogne da se vrate gde će biti mirnije i bezbednije – dodaje Živković.

Pojašnjava da su sove noćne ptice grabljivice, da se hrane miševima, gmizavcima i drugim sitnim životinjama i da su to ptice koje vole tišinu, a gradska buka na mestu gde su sada nastanjene im sigurno neće pomoći da budu mirne i spokojne.

Radnici prokupačkog JKP Hameum spremni su da pomognu u zbrinjavanju sova koje su se nedavno nastanile u krošnji stare lipe, ali to, kažu, moraju da urade uz pomoć stručnih službi.

- Ne znam šta je ove šumske ptice nateralo da se nastane u gradu i to u samom centru, ali što se nas tiče, mi smo tu da pomognemo da se one vrate u svoju prirodnu sredinu – rekao je pomoćnik direktora Bratislav Dunjić.

Ove noćne ptice, kao svojevrstan novogodišnji ukras glavne prokupačke ulice, izazvale su oprečne reakcije Prokupčana, a najviše su obradovale decu koja se okupljaju ispod stabla i fotografišu ih. Međutim, vlasnici lokala u blizini ovog drveta ipak drugačije gledaju na ovu nesvakidašnju pojavu i “najezdu” sova.

- Svakog jutra čistimo, jer se bukvalno gomila ptičjeg izmeta nakupi, a oseća se i neprijatan miris. Ipak, nikom nije palo na pamet da ih otera, pa, i pored toga što imamo mali problem sa tim, svi ih gledamo sa pažnjom, a neretko im uveče, kada zatvaramo, ostavimo ispred lokala i neku hranu – kaže jedan vlasnik radnje nedaleko od iznuđenog staništa sova.

I on potvrđuje da su sove postale prava atrakcija i da veliki broj znatiželjnih građana tokom dana obilazi drvo lipe na kome su ptice, da ih ljudi slikaju, a najzanimljivije su mališanima.

