KURIR U SVILAJNCU! LIDERI U DOVOĐENJU INVESTICIJA: Mesto u kom se ne pita za članske karte

Otkad su 2014. godine Svilajnac pogodile katastrofalne poplave, građani su pred svaku kišu strepeli. Bojali su se da voda ponovo ne prodre u kuće, strahovali su da se korito Resave ne izlije i ne poplavi sve ispred sebe kao što se tada desilo. Baš tog dana kada smo krenuli prema Svilajncu, kiša je pljuštala, a prve reči predsednika opštine Predraga Milanovića bile su da ovde više nema strepnje.

- Ovo je prva kiša a da mi spavamo mirno. Gradska regulacija je završena 100 odsto, a 80 odsto na ukupnoj teritoriji opštine. Ovaj veliki projekat je urađen zahvaljujući donaciji EU, i to od 2,7 miliona evra - počinje Milanović razgovor za Kurir.

foto: Ana Paunković

Ništa preko veze

Od ulaska u grad, razgovora s ljudima, izgleda fasada, do zvaničnih podataka o budžetu, investicijama i zaposlenosti koje nam prvi čovek Svilajnca iznosi, stiče se utisak da je ovo mesto u kome stvari funkcionišu. Posebno ističe činjenicu da nema posla preko veze, niti da važe političke članske karte.

- Za sledeću godinu imamo velike investicije, od četiri milijarde, tu spada budžet za 2020. od 1,36 milijardi, zatim 1,7 milijardi već ugovorenih poslova na teritoriji naše opštine. Neki od kapitalnih projekata je prvi sistem za navodnjavanje, i to će biti retkost u Srbiji.

foto: Ana Paunković

Još jedan veliki plan je rekonstrukcija puta od auto-puta do opštine Despotovac od 18 kilometara, zatim vodosnabdevanje u selima, završetak sportske hale, seoskog vrtića... Završena je rekonstrukcija gradskog vrtića, gradskog bazena, a i svi javni objekti u Svilajncu su rekonstruisani.

- Finale naše priče je industrija. Pre 12 godina smo bili grad bez nade. Sada imamo dve industrijske zone sa inostranim fabrikama, a dolaze nam i četiri nove. To su fabrike koje traže visokokvalifikovanu radnu snagu i nude velike plate. Mi više nismo u problemu da nema radnih mesta, nego moramo da što više školujemo radnu snagu. I to je moguće uz dualno obrazovanje u našoj srednjoj školi - kaže on.

foto: Ana Paunković

Radi 24 sata

On inače nije član nijedne političke stranke, već zastupa grupu građana Svilajnac čuva budućnost, koja je na prošlim izborima dobila više od 50 odsto podrške. Napravljena je koalicija sa SPS ali, kako kaže, ne znači da ne sarađuju sa SNS.

foto: Ana Paunković

Milanović na kraju objašnjava šta je to što razlikuje dobrog od lošeg predsednika opštine: - Ovaj posao možete da radite na dva načina. Prvi je da ga radite 24 sata i da budete spremni na nepopularne poteze, a možete i da budete popularni, ali neuspešni.

foto: Ana Paunković

Kurir / Silvija Slamnig

Foto: Ana Paunković

Kurir