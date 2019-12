LOZNIČKI MARATONAC NASTAVLJA HUMANITARNI RAD: Trčao do Ostroga i Hilandara, novi cilj je trka do Moskve 9. maja 2020.

LOZNICA – Aleksandar Kikanović, maratonac i humanitarac iz Loznice, osnovao je humanitarnu fondaciju pod svojim imenom preko koje će moći da pomaže pojedincima, ustanovama, onima kojima je pomoć potrebna.

foto: Lična arhiva

Da ima veliko srce pokazao je sa dva humanitarna maratona kada je prošle godine trčao do Ostroga kako bi prikupio pomoć za devojčicu Dariju Petrović, a od maja do jula ove do Manastira Hilandara za lečenje trogodišnjeg dečaka Nikole Stakića, iz Mačvanskog Prnjavora.

- Završi sam registraciju ’’Fondacije Aleksandar Kikanović’’ koja će biti nevladino, humanitarno, neprofitno i nestranačko udruženje građana osnovano radi pružanja humanitarne pomoći. Nameravam da trčim i tako animiram ljude koji žele i mogu svojim prilozima podržati fondaciju, a ona će pomoć upućivati deci, mladima, ili ustanovama koje leče ljude. Sav novac koji bude uplaćivan na račun fondacije biće korišćen samo u humanitarne svrhe, nipošto za troškove mojih maratona za šta ću se, kao i do sada, sam snalaziti. Prvi novac koji bude sakupljen planiram da usmerim na Opštu bolnicu Loznica, tamo gde to bude najpotrebnije i najsvrsishodnije – kaže Kikanović koji se uveliko priprema za novi maraton od Loznice do Moskve.

Prema njegovim rečima za put dug 2.300 kilometara, na koji planira da krene u februaru naredne godine, a da 9. maja, na Dan pobede nad fašizmom, bude u Moskvi, ima podršku nekih dobrotvora, a veliku pomoć pruža mu Grad Loznica.

- Očekujem da trčanjem do bratske Rusije privučem pažnju, da se što više sazna za fondaciju čiji račun ću objaviti narednih dana i da ću naići na razumevanje humanih ljudi kakvih sigurno ima mnogo u našoj Srbiji.

Očekujem i podršku države u mojoj nameri da istrčim do Crvenog trga jer smatram da smo mi i Rusi dva bratska naroda koja mnogo toga veže, a nameravam i da kada stignem na cilj predam ikonu predsedniku Putinu. Verujem da ću uspeti – priča Kikanović za Kurir.

Do sada je što odluči i ostvarivao. Stigao je do Ostroga, Manastira Hilandar pa zašto ne bi i do Moskve. Sada će imati i motiv više, svoju fondaciju kojom želi da pomaže onima kojima je to potrebno, a takvih, nažalost, još uvek ima mnogo. Ubeđen je da podrška njegovih zemljaka neće izostati, ni u zemlji kao ni onih koji su trenutno van granica Srbije.

(Kurir.rs/T.Ilić)

