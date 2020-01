KAŽNJEN ZBOG DRŽANJA STROGO ZAŠTIĆENIH PTICA SA 30.000:Meštanin Bačkih vinograda u svom dvorištu držao tri divlje guske

BEOGRAD - Pokrajinski zavod za zaštitu prirode saopštio je danas da je Prekršajni sud u Subotici osudio S.К. iz Bačkih Vinograda (51) na novčanu kaznu od ukupno 30.000 dinara, jer je utvrđeno da je u svom dvorištu, u zarobljeništvu držao tri jedinke strogo zaštićene vrste ptice divlje guuske (Anser anser) bez dokaza o legalnom poreklu.

U saopštenju je naveden da S.K. pri pronalaženju divljih ptica u prirodi nije obavestio Ministarstvo zaštite životne sredine i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, kako je predvideo Zakon o zaštiti prtode.

Ornitolog u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode Nikola Stojnić naveo je da je uzimanje iz prirode i držanje strogo zaštićenih vrsta u zarobljeništvu zakonom kažnjiv oblik ugrožavanja strogo zaštićenih vrsta životinja.

"Ne postoji opravdanje za držanje divljih životinja u zarobljeništvu. Nažalost, pojedinci misle da se divlje guske iz prirode mogu držati kao ukrasna živina, što nije tačno", kazao je on i pozvao one koji pronađu strogo zaštićene divlje životinje u prirodi da se bez odlaganja jave nadležnim institucijama kako bi one bile na zakonski način zbrinute i što pre puštene na slobodu.

Divlje guske su oduzete od S.К. i smeštene u Prihvatilište za divlje životinje u palićkom ZOO vrtu do oporavka i puštanja u prirodu.

(Kurir.rs/Beta)

Kurir