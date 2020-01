BUREK, KARAĐORĐEVA, SRPSKA ČOKOLADA: Ove dve Ruskinje mesecima putovale po Srbiji i sakupljale recepte

Kakve su nam trpeze za razna slavlja i svečanosti dobro znamo, a bogatstvo srpske kuhinje privuklo je pažnju i Ruskinji Tatjani Ribakovoj koja je nekoliko poslednjih godina stanovnik lozničkog kraja. Ova novinarka u penziji je zajedno sa sunarodnicom Jelenom Zelinski napisala knjigu ‘’Moja ukusna Srbija’’, drugu iz serijala ‘’Balkanski putnik“ na ruskom jeziku.

U knjizi je sabrano više od 50 recepata tradicionalnih srpskih jela, ali i neki zaboravljeni ili recepti poznati samo u određenim krajevima Srbije. Dve Ruskinje su putovale uzduž i popreko naše zemlje, sakupljale recepte, ali i upoznavale prirodne lepote Srbije i naše ljude.

Tatjana Ribakova foto: Kurir/T.Ilić

- Beležeći recepte bolje smo upoznale prelepu Srbiju i njen narod tako da smo pisale o srpskoj kuhinji, ali i ljudima. Pripremile smo je pola godine, a zabeležile smo recepte poznatih kuvara, najpoznatijih srpskih restorana, starih kafana, ali i domaćica koje su poznate po veštini spremanja jela u svojoj okolini. Mnoge recepte znaju svi Srbi, ali ima i nekih malo poznatih tako da knjiga može biti veoma interesantna i čitaocima u Srbiji. Sami recepti ne bi bili interesantni bez priča o ljudima pa smo zato i njih beležile tako da smo čitaoce u Rusiji upoznali sa srpskom bogatom gastronomijom, ali i ovdašnjim narodom – priča Ribakova.

U knjizi su recepti za burek, leskovačku pljeskavicu, karađorđevu šniclu, sarmu, sitne kolače, čorbe i druge đakonije. One su u potrazi za receptima otkrile i da se recept zabeležen u ‘’Riječniku’’ reformatora srpskog jezika Vuka Stefanovića Karadžića još uvek primenjuje iako je u njegovom zavičaju zaboravljen. Tokom boravka u selu Šilopaj, kod Gornjeg Milanovca, probale su kolač od šljiva koji u tom kraju zovu ‘’srpska čokolada’’, a pravi se od šljiva i kukuruznog brašna pa je i on pribeležen.

- Izabrale smo recepte koji mogu biti pripremljeni i u Rusiji. Neki naši zemljaci tamo su spremali jela po receptima iz knjige i veoma su zadovoljni koliko su ukusna. Svakako smo tokom putovanja mnogo toga okusile pa se Jeleni veoma dopao kajmak na Tari, kao i piletina u medu spremljena po receptu Nemanjića u Manastiru Tronoša. Mene je odmah osvojila krempita, a mnogo mi se sviđa i jagnjeća sarmica – kaže nasmejana Ribakova.

U knjizi u pisale i šta se u Srbiji jede tokom radnih dana, šta vikendom, kakva jela se pripremaju i služe za posnu i mrsnu krsnu slavu. Ribakova kaže da je knjiga predstavljena u Rusiji gde je naišla na dobar prijem, a ideja je da bude prevedena i na srpski. Inače, prva knjiga ove dve Ruskinje “Moja prekrasna Srbija” stigla je i do predsednika Vladimira Putina pošto mu je predsednik Aleksandar Vučić poklonio prilikom zvanične posete Moskvi. Ribakova se nada da će možda i ‘’Moja ukusna Srbija’’ stići do prvog čoveka Rusije. Posle ko zna, možda i on spremi neko jelo iz bogate srpske kuhinje koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

(Kurir.rs/T.Ilić)

Kurir