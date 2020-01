ODRŽANO PRVO BOŽIĆNO TRČANJE U LOZNICI: Okupili se trkači, biciklisti, fudbalerke i bajkeri na ljutim mašinama (FOTO)

LOZNICA - Prvi put u Loznici je danas održano trčanje na Božić, a inicijator ovog nesvakidašnjeg okupljanja je maratonac i humanitarac Aleksandar Kikanović.

Na platou ispred Crkve Vaznesenja Gospodnjeg na Lagatoru okupilo se nekoliko trkača, a kao podrška stigle su i igračice ženskog fudbalskog kluba Loznica, dvadesetak bajkera iz Loznice na ‘’ljutim’’ mašinama, kao i nekoliko biciklista.

Kikanović je rekao pred početak božićnog trčanja da ovaj praznik treba provesti sa dragim ljudima, a on je odlučio da na ovaj način okupi svoje prijatelje i one koji podržavaju njegov humanitarni rad.

foto: T.Ilić

- Božić je najradosniji praznik, a ovogodišnji je sunčan i kao stvoren da se neko vreme provede van kuće. Želja mi je da ovo bude prvo ovakvo druženje u nizu, da se svakog narednog Božića okupljamo ovde i da nas bude što više. Trčanjem skrećem pažnju na potrebu lečenja bolesne dece i zbog toga sam već istrčao maratone do Ostroga i Hilandara. Nadam se da se da će i moje trčanje od Loznice do Moskve, na koje planiram da krenem 16. februara, skrenuti pažnju i omogućiti da moja nedavno osnovana fondacija prikupi što više novca koji ću proslediti u lozničku Opštu bolnicu – kazao je on danas.

foto: T.Ilić

Inače, sunčani Božić je kao stvoren za izlazak u prirodu pa u gradu ima šetača, biciklista i rekreativaca koji koriste lepo vreme za fizičke aktivnosti, ali i da posle bogatog doručka potroše što više energije i ‘’naprave mesta’’ za naredno sedanje za trpezu.

(Kurir.rs/T.Ilić)

Kurir