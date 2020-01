VAKCINACIJA DIVLJIH ŽIVOTINJA IZ VAZDUHA: Iz Bora poleteli prvi avioni, spremno 450.000 doza protiv besnila

Sa borskog aerodroma danas su krenule prve letelice u okviru kampanje koja podrazumeva oralnu vakcinaciju protiv besnila divljih životinja koja se organizuje na teritoriji Srbije.

Ukupno će se iz 11 letelica tipa "pajper" i "cesna" koje poleću sa borskog aerodroma do nedelje, bacati mamci u kojima su ampule sa vakcinama protiv besnila divljih životinja, na teritoriju istočne, južne i dela centralne Srbije. Očekuje se da iz 11 letelica bude bačeno oko 450.000 doza, a reč je o češkim vakcinama.

Treba napomenuti da je dokazano da je to do sada najbolja metoda vakcinisanja divljih životinja i da je bezbedno po stanovništvo. Odavde će se pokrivati teritorija jugoistočne Srbije, granica Rumunija-Bugarska, do teritorije Kosmeta i centralne Srbije.

- Ovih dana intenzivno razgovaramo sa predstavnicima Ministarstva saobraćaja i infrastrukture, s obzirom da nam je stigao dopis sa zahtevom da borski aerodrom prenesemo na upravljanje Republici Srbiji što je dobro za nas i jedan od najboljih načina da se ovaj aerodrom stavi u funkciju. U narednom periodu ćemo kroz odluke Skupštine grada verovatno doneti tu odluku kako bi se aerodrom brže i bolje razvijao, jer siguran sam da će pod krilima Aerodroma Srbije, Aerodrom Bor, poput drugih aerodroma, imati ozbijnu perspektivu - kazao je Aleksandar Milikić, gradonačelnik grada Bora.

Ampule sa vakcinama protiv besnila zamaskirane su u takozvane mamce koji će se bacati iz aviona na područjima u kojima postoji rizik od širenja besnila. Srbija je ovu kampanju pokrenula 2010. godine i na osnovu prikupljenih uzoraka prošle godine nije bilo zabeleženih slučajeva pojave besnila.

U planu je da ova kampanja traje oko 15 letačkih dana i na celu teritoriju Srbije biće bačeno oko milion i 671. 000 mamaca.

Miris mamca privlači divlje životinje a vakcina se aktivira kad životinja zagrize mamac i probuši ampulu.

