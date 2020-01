KAZNE ZA UKOP POKOJNIKA: Kovčege ipak niko neće otvarati, a u grob stavljaju i 5.000 evra

Odluka Grada Požarevca o zabrani ukopa pokojnika sa zlatnim nakitom i ostalim dragocenostima po svemu sudeći za džabe je doneta, jer JKP „Komunalne službe“, koje je nadležno za sahranjivanje u ovom gradu, neće otvarati i proveravati šta je sve u sanducima pre sahranjivanja.

U članu 16 Odluke o upravljanju grobljima i sahranjivanju na teritoriji Grada Požarevca navodi se da je zabranjeno da se zajedno s posmrtnim ostacima umrlog sahranjuju predmeti od veće vrednosti ili dragocenosti.

- Zlato i dragoceni metali nađeni prilikom sahranjivanja umrlog ili ekshumacije posmrtnih ostataka predaće se naslednicima. Ukoliko njih nema, ili ne žele da preuzmu te predmete, s njima će se postupati kao s nađenim stvarima - navodi se u odluci, koja još nije objavljena u Službenom glasniku, te samim tim nije stupila na snagu.



Direktor JKP „Komunalne službe“ Slobodan Jović tvrdi za Kurir da oni neće otvarati sanduke pokojnika i proveravati šta se u njima nalazi. - Odluka je doneta radi usaglašavanja sa Zakonom o komunalnim delatnostima. Cilj je da se spreče ružne pojave i skrnavljenje grobova, do čega je dolazilo ranije. Naša obaveza je da upozorimo porodicu preminulog da nikako ne stavlja u sanduk nešto što mnogo vredi, ali to se ne odnosi na minđuše, prstenje, lančiće. Taman posla da otvaramo sanduke i da kontrolišemo, to bi bilo ružno. Naše je da upozorimo, a na porodici je da uradi kako misli - rekao je Jović i dodao da se ova odluka ne razlikuje mnogo od odluka u drugim gradovima.

Iz Odeljenja za komunalne delatnosti Grada Požarevca rečeno je za Kurir da će u slučaju krađe iz groba, osim lopova, glavnu odgovornost snositi onaj ko je pripremao pokojnika za sahranjivanje, dakle pogrebno preduzeće ili porodica. U tom slučaju, zbog nepoštovanja člana 14 oni će biti kažnjeni sa 5.000 dinara. - Komunalne službe su nadležne za sahranjivanje u Gradu Požarevcu i Kostolcu, odnosno na četiri groblja, i njihova je obaveza da obaveste srodnike da je zabranjeno sahranjivanje s vrednim stvarima i dragocenostima. Dešavalo se da građani stave velike količine zlata, da sahranjuju ljude sa 5.000 evra i s telefonima od 2.000 evra. Ovo je u cilju sprečavanja krađa. Odluka se ne odnosi na dragocenosti manje vrednosti - objašnjavaju iz ove službe.

Osim toga, porodica pokojnika potpisuje izjavu da je upoznata s tim da je zabranjeno stavljati dragocenosti veće vrednosti, ukoliko ipak stavi uz pokojnika telefon, zlato, novac, to čini na sopstvenu odgovornost.

Odluka neće zaživeti NA ONAJ SVET I S ČETKICOM ZA ZUBE Radiša Mihajlović iz Požarevca, legendarni vlasnik čuvenog pogrebnog preduzeća „Drnda internacional“, misli da ova odluka neće zaživeti: - Narod negoduje zbog ove odluke, a gastarbajteri su uvek protiv takvih stvari. Ljudi svašta stavljaju u sanduk, nošenu garderobu, telefone, novac, češalj, ogledalo, četkicu i pastu za zube, sve za ličnu higijenu, šešire, štapove i, naravno, nakit.

Meštani negoduju AKO NE ZAKITIŠ POKOJNIKA, NISI NIŠTA URADIO Meštanka jednog požarevačkog sela, J. M., rekla je za Kurir da ne veruje da će narod poštovati ovu odluku. - Mislim da se narod neće složiti, naš narod je lud, ako ne zakiti pokojnika, ništa nije uradio. Crni humor, ali to je tako. Posebno gastarbajteri neće poštovati, neke sahranjuju s pravim bogatstvom, pogotovo ako je neki mlađi u pitanju, to maltene na svadbu liči - ispričala nam je ona.

