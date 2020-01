ĐACI IZ VALJEVA OFIRALI PROFESORKU: Slikali je kako pegla u školi pa tvrdili da je to bilo nasred časa! Evo šta se zbilo

BEOGRAD/VALJEVO - Profesorka jedne valjevske srednje škole na pravdi boga danas je osvanula u beogradskim medijima jer je navodno školski čas koristila za peglanje?!

Na fotografiji koja se pojavila, a slikana je baš u školi, vidi se kako profesorka nemačkog jezika vredno pegla, a neki đaci su tu sliku poslali medijima navodeći da je to "bilo nasred časa na kojem su oni vreme navodno ubijali čačkajući telefone".

Neobična fotka stigla je i do beogradskih sajtova, ali je profesorka iz Valjeva objasnila da je netačno da je ta fotografija nastala na času.

Nije se dešavalo, kaže, čak ni ovih dana, već u oktobru, kada je pripremana izložba "Znamenite žene Srbije".

foto: Youtube Printscreen

- Ja sam pripremala izložbu za Dan škole. Haljine sam donela iz fundusa, oprala sam ih kod kuće i ovde sam ih peglala da ne bi bile zgužvane na izložbi. Devojčice koje su učestvovale u izložbi su bile sa mnom i one su me slikale. Izložba je bila početkom oktobra, to je stara slika. Posvetili smo je znamenitim ženama Srbije. Mi smo jedna od najboljih škola - kazala je profesorka.

Objašnjenje je dao i direktor.

- Spremala je izložbu, peglala je haljinu ili zavesu, ona je najbolji radnik škole. Radila je i sa Austrijom i sa Nemačkom, morate da vidite kako izgleda njen kabinet. Izložba je održana u školi u saradnji sa Austrijskim kulturnim centrom, povodom dodele Nobelove nagrade za književnost - objasnio je direktor Branko Goloskoković.

(Kurir.rs/Telegraf/M.B.)

Kurir