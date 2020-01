Položen kamen temeljac za izgradnju logističkog centra kompanije "Gresto" u industrijskoj zoni "Rumska petlja"

Realizacija investicije vredne 2 miliona evra u industrijskoj zoni "Rumska petlja" započeta je danas. Кamen temeljac za izgradnju logističkog centra kompanije "Gresto", koja deluje u sferi poljoprivrede i bavi se promocijom savremenih poljoprivrednih sistema, izgradnjom staklenika, upotrebom najsavremenijih đubriva i tehnologije, položili su danas predsednik Opštine Ruma Slađan Mančić, ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, ambasadori Severne Makedonije i Holandije, njihove ekselencije Aleksandar Popovski i Marije Van Miltenburg, kao i suvlasnik kompanije Aleksandar Stojkov.

"Gresto" je logistički projekat koji je nastao kao rezultat dvadesetogodišnje uspešne saradnje imeđu holandskog (КG Greenhouse BV) i makedonskog partnera (Balkan Greenhouse) koji su istovremeno i investitori i vlasnici kompanije.

Pored logističkog centra u Rimi će biti izgrađen i pokazni ogledni staklenik u kome će moći da se rade obuke i prezentacije. U prvoj fazi investicije biće uloženo 2 miliona evra, a završetak radova se očekuje do leta.

Inovativne investicije poput ove u Rumi daju nam smernice u kom pravcu će ići razvoj poljoprivrede, jer bez nauke i moderne tehnologije mi nemamo šta da tražimo u budućnosti u poljoprivredi, poručio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.

"Srpska vlada je u budžetu obezbedila sredstva za podršku ovakvim investicijama, ne mislim samo na distributivne i logističke centre, nego i na podršku poljoprivrednicima za podizanje staklenika, takođe, radimo i elektrifikaciju polja koja je jako važna za povrtarstvo, kao i sistemi za navodnjavanje. U poljoprivredi je najvažnije da koristite moderne tehnologije kako biste snizili troškove i još važnija stvar je da imate proizvod kad ga niko nema, tada je cena najviša. To je suština, ako imate proizvod kad ga svako ima onda je cena minimalna, kada ga imate kada ga niko nema onda je najviša cena i isplativost investicije mnogo veća a za to treba glava, znanje i zato se zahvaljujem holandskim prijateljima i gospodini Stojkovu jer će on ta znanja prenositi na naše poljoprivrednike", kazao je Nedimović i naglasio da "Rumska petlja" izgradnjom novog auto-puta dobija još više na atraktivnosti.

"Ja ne znam kad je gospodin Stojkov birao lokaciju da li je znao da će mu na nekih 100 metara odavde biti još jedan auto-put pored postojećeg koji je udaljen nekih 200 metara. Ovo je savršeno mesto za delatnost koju je on smislio, jedan klasičan šou-rum gde će biti predstavljeno kako se na najmoderniji način uzgaja povrće u staklenicima. Znate to vam je kao u video igrici, nivo 2, nivo 3 u odnosu na naš prethodni nivo. Svi se sećate da smo pre 10 – 15 godina imali uzgoj povrća na otvorenom i onda smo imali milion problema, pre svega, sa vremenskim uslovima, onda smo prešli na plasteničku proizvodnju, a ovo sa staklenicima je jedan viši nivo", ocenio je Nedimović.

Кompanija Gresto forsira automatizaciju u poljoprivredi, kaže Aleksandar Stojkov, ovaj tip staklenika koji će moći ljudi ovde uskoro da vide karakteriše automatizacija, energetska efikasnost, visoki standardi zaštite okoline, ali i dobri uslovi za radnike, kvalitet, biološka zaštita i zato je to uspešna priča na dugačke staze.

"Princip našeg funkcionisanja je malo drugačiji od klasične trgovine jer mi prenosimo kroz direktnu interakciju tu tehnologiju. Naša vizija je za kratko vreme postala uspešna zato što mi nismo došli da prodajemo đubriva, naša deviza je da ljudi hrane njihove biljke jer je to tehnologija hranjenja biljke, a ne da bacaju đubriva", napominje Stojkov konstatujući da je Ruma bila idealna lokacija za ulaganje.

"Ja i moji partneri iz Holandije zadovoljni smo sa lokacijskim uslovima, sa infrastrukturom, sa podrškom po pitanju papirologije i svega onog što treba da bi ova naša investicija što brže postala realnost", rekao je Stojkov.

Ruma je i dalje mesto sa povoljnom poslovnom klimom, koje kontinuirano nastavlja sa novim investicijama i novim projektima, izjavio je predsednik Opštine Ruma Slađan Mančić.

"Кoliko je ovo izbiljna investicija pokazuje činjenica da smo mi kao Opštinska uprava pre dve nedelje izdali građevinsku dozvolu i vi ste odmah krenuli u realizaciju projekta i uradili gotovo sve pripremne radove i evo danas smo položili kamen temeljac za izgradnju ovog centra. To govori i da je reč o ozbiljnoj kompaniji sa dobrim namerama i svakako da zajednički možemo raditi u zajedničkom interesu. Vi pre svega da razvijate sopstveni biznis, a mi da razvijamo privredu našeg grada. Uostalom takva je i politika i Vlade Republike Srbije i predsednika naše države da se borimo za svako novootvoreno radno mesto koje verujem da će dobro doći ljudima na teritoriji naše opštine koji traže neko svoje mesto pod suncem", istakao je Mančić, konstatujući da samo prisustvo ministra Nedimovića govori o ozbiljnosti Vlade koja pruža svu moguću logističku podršku ovakvim i sličnim projektima i investicijama na teritoriji cele Srbije.

Distributivni i logistički centar biće od velike važnosti ne samo za Srbiju već i za celi region, tvrdi Aleksandar Popovski, ambasador Severne Makedonije u Srbiji.

"Кad se kombinuje holandsko iskustvo sa makedonskim vizionarstvom i srpskom gostoprimljivošću, nema šanse da ovaj projekat ne uspe.

Marije Van Miltenburg, zamenica ambasadora Holandije u Srbiji veruje da su u trilateralnoj saradnji svi na dobitku.

"Jako mi je drago što će ovde poljoprivrednici iz Srbije moći da uče jedni od drugih, da se upoznaju sa novim tehnologijama, sa princima zaštite životne sredine, sa energetskom efikasnošću. Poljoprivreda je oblast koja je vrlo konkurentna, svi prate dešavanja i vrlo je zahtevno međunarodno tržište. Nadam se da ćemo našu tajnu zlatnog trougla, odnosno saradnje između administracije, vlade i poslovnog i naučnog sektora moći da prenesemo i ovde jer je to tajna našeg uspeha u Holandiji", naglasila je Marije Van Miltenburg.

