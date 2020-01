PREDSEDNIK OPŠTINE SVILAJNAC OGORČEN: Vanja Udovičić diskriminiše lokal, ne da nam ni dinar!

Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić diskriminiše lokalne samouprave. Predsednik opštine Svilajnac Predrag Milanović kaže da od svih ministarstava u Srbiji jedino ministarstvo koje vodi Udovičić uporno odbija opštinske projekte za unapređenja uslova za razvoj sporta.

Prvi čovek Svilajnca navodi za Kurir da opština ima dobru saradnju s Vladom i da u ministarstvima redovno konkurišu za finansijska sredstva, ali da sa Udovičićevim resorom očigledno postoji kamen spoticanja.

Izbačeni iz igre

- To ne znači da smo svake godine iz svakog ministarstva dobijali sredstva, ali u poslednje četiri godine smo sa svima imali vrlo uspešnu saradnju. Jedino ministarstvo u kom nijednom nismo dobili nijedan dinar na konkursima je Ministarstvo sporta i omladine. Oni nemaju nikakvo razumno obrazloženje zašto je to tako. Da li je Vanja Udovičić upoznat s tim? Za mene bi bilo skandalozno da ministar nije upoznat s radom svog ministarstva. Ako nije upoznat, to bi bilo strašno, a ako je upoznat, pa odobrava da neke opštine budu izbačene iz igre, onda je to više nego strašno - kaže Milanović.

Ministarstvo ćuti

U poslednje tri godine opština Svilajnac je konkurisala tri puta. U 2017. su imali projekat koji se tiče sanacije sportske hale i filter postrojenja na bazenu, ali su odbijeni.

foto: Nebojša Mandić

- Mi smo čak hteli da damo 30 odsto učešća u finansiranju, a ministarstvo 70 odsto, ali smo odbijeni. U 2018. konkurisali smo za projekat adaptacije i sanacije pomoćnog objekta i fudbalskog terena u Kušiljevu i za to smo iz našeg budžeta obezbedili 20 odsto, a od njih smo tražili 80 odsto. I tu smo odbijeni. Ne shvatam šta je problem - kaže Milanović.

U 2019. je na konkurs predat projekat o rekonstrukciji sportskih terena u naseljima Dubnica, Kupinovac i Proštinac. To je bilo pre pet meseci, ali iako je došla 2020, odgovora još nema.

- Čekamo ga već pet meseci i ne znam šta se dešava. Ministarstvo bi trebalo da ulaže u sport, da ohrabruje mlade da se bave sportom i da obezbedi uslove. Vidim da država ima ambicije da pravi velike stadione, i to je dobro, ali ukoliko ne razvijamo sport u malim sredinama, ne znam ko će da igra na velikim stadionima - zaključuje Milanović.

Kurir je poslao pitanja Ministarstvu omladine i sporta u vezi sa ovim navodima, ali do zaključenja broja nismo dobili odgovore. Na pozive nije odgovarao ni Udovičić.

Paradoks VALJAMO EU, A NE VALJAMO UDOVIČIĆU Milanović posebno ističe da opština Svilajnac ima brojne evropske projekte koji su visoko ocenjeni i odobreni. - Dobili smo ogroman novac iz evropskih fondova. Ako Vanja kaže da naši projekti nisu dobri i da mi nismo dobro pripremili dokumentaciju, onda očigledno moramo da formiramo novi tim koji će da bude samo obučen za pripremu dokumentacije za Ministarstvo sporta jer sva druga ministarstva i evropski fondovi smatraju da imamo kvalitetne projekte... Biće da Vanja ima ili neke posebne uslove, ili posebne opštine - kaže Milanović.

(Kurir.rs / Silvija Slamnig / Foto:Ana Paunković)

