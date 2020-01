GRADONAČELNIK VUČEVIĆ: MORAMO DA IDEMO PUTEM SVETOSAVLJA, TO JE KOORDINATNI SISTEM NAŠE DUHOVNE I KULTUROLOŠKE VREDNOSTI

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prisustvovao je svečanom programu povodom školske slave Sveti Sava u OŠ „Miroslav Antić" u Futogu. Zaslužnim učenicima tokom priredbe uručene su Svetosavske nagrade.

foto: Grad Novi Sad

- Verujem u to da priča o Svetom Savi nije samo jedna lekcija iz istorije, niti jedan čas na veronauci. Njegova dela su vanvremenska, a svetosavlje je koordinatni sistem naše duhovne i kulturološke vrednosti, to je naš odgovor na sve što nam se dešavalo, ali i putokaz kuda treba dalje da idemo. Sveti Sava je ostavio dubok trag u duhovnom, državotvornom i kulturološkom smislu. Zahvaljujući njemu, mi smo se kao narod i država formirali i očuvali našu kulturnu baštinu, shvatili šta znače jezik i pismo, šta znači vera. To nam je pomoglo da izdržimo pet vekova okupacije, ratove i sve ono kroz šta smo, nažalost, prošli kao narod. On je mirio braću, spojio nacionalno i univerzalno i približio Istok i Zapad, a to nam je i danas najpotrebnije i tu leže odgovori na brojna pitanja koja nam se nameću. Svetosavlje je put kojim moramo da idemo, ako želimo da budemo odgovorni prema budućim pokolenjima - naglasio je gradonačelnik Vučević.

U okviru svečanog programa prisutnima se obratio i direktor OŠ „Miroslav Antić" u Futogu Nemanja Jovišević koji se zahvalio gradonačelniku na podršci koju Grad pruža toj obrazovnoj ustanovi. On je naglasio da je Savindan važan za sve škole, jer se čuva uspomena na prvog srpskog Arhiepiskopa i velikog prosvetitelja koji je pokazao šta znače praštanje, ljubav, dostojanstvo, čast i znanje.

- Sveti Sava je duhom sa nama, ne samo danas, nego tokom čitave godine - rekao je Nemanja Jovišević.

