MALI LOZNIČANI U ŠKOLU I NA RASPUSTU: Zimske radionice u OŠ "Kadinjača"

LOZNICA – Petu godinu zaredom loznička OŠ "Kadinjača" imaće pune učionice i tokom zimskog raspusta zahvaljujući praksi da u tom periodu organizuje zimske radionice za svoje, ali i učenike drugih škola.

Ovoga puta deci će na raspolaganju biti 16 različitih radionica koje traju od sutra do 14. februara, ukupno deset radnih dana, od 10 do 13 časova.

Prema rečima direktorke škole Nade Ostojić, zimske radionice otvorene su za decu od šest do 16 godina bez obzira koju školu pohađaju, a žele da na kreativan način provedu dane raspusta.

foto: Kurir/T. Ilić

- Naše iskustvo iz prethodnih godina pokazalo je da su deca zainteresovana za ovakav vid druženja i svake godine ih je sve više. Prošle godine bilo ih je od 60 do sto na radionicama. Malo dece ide na zimovanje, ili negde putuje tokom ovog raspusta tako da nam je ideja da im na ovakav način omogućimo kretivno provođenje zimskog raspusta, a istovremeno odvojimo od mobilnih telefona, kompjutera i televizora. Namera je da ih zainteresujemo za nešto što nije deo nastavnog programa, a opet je edukativnog karaktera. Nastojimo da svake godine organizujemo radionice koje će odgovarati interesovanjima dece i omogućiti im da što više iskažu svoju kreativnost i svestranost - kaže ona i ističe da ovakav vid druženja u Loznici organizuje samo ova škola.

Onima koji će raspust provesti u ’’Kadinjači’ na raspolaganju su prvi put radionice “Početne tehnike karatea, džudoa i tekvonda” i “Prvi koraci programiranja” koje će voditi učenici uz asistiranje nastavnika, a kao i ranijih godina tu su i “Zabavna matematika”, “Ogledom do nauke”, “Kreativne slagalice”, “Igramo se na engleskom”, “Bonton - lepo ponašanje”, ”Putujemo kroz vreme i mesta”, “Jezičke igre”, “Pevamo uz karaoke”, ”Plesom do zvezda”, ’’U zdravom telu, zdrav duh” kao i tri radionice ’’Likovna”, “Umetnička’’ i ’’Slatka’’ dok će i ovoga puta jedan dan biti organizovana i radionica za đake sa posebnim potrebama. U školi ističu da je škola obezbedila sav materijal za rad radionica, a deca jedino za one u sali za fizičko treba da ponesu patike.

Škola ove aktivnosti tokom zimskog raspusta organizuje sama i nastojaće da zimske radionice traju i narednih godina, sve dokle deca budu želela da se i tokom raspusta, kada im to nije obaveza, druže u učionicama.

(Kurir.rs, T.Ilić/ FOTO: T.Ilić)

