ČELNICI KOSTOLCA NE ŠTEDE NARODNE PARE: Na Dženanov koncert spiskali milion! RASIPANJE ZA JUBILEJ OPŠTINE

I dok građani Kostolca, kako i sami kažu, nemaju pristojan dom zdravlja, čelnici ove male srpske opštine rasipaju novac iz budžeta - za koncert pevača Dženana Lončarevića iskeširali su milion dinara!

Povodom jubileja, deset godina postojanja, opština Kostolac je svojim sugrađanima organizovala poklon-koncert Dženana Lončarevića 29. januara u Hali sportova, za koji je spiskano milion dinara.

Koncert Lončarevića je nabavljen putem pregovaračkog postupka, bez objavljivanja poziva za podnošenje ponude. Ugovor za organizaciju ovog koncerta dodeljen je preduzeću „VD sistem“ iz Požarevca, a ugovorena cena je 830.000 dinara bez PDV, odnosno „konačnih 996.000 dinara jer izabrani ponuđač nije u sistemu PDV“. Kako se navodi u obaveštenju o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci, naručilac usluge je Centar za kulturu Kostolac, a ugovor je zaključen 17. decembra prošle godine.

Meštani Kostolca danima već bruje na društvenim mrežama o ovom koncertu, gde su izrazili nezadovoljstvo i gorčinu jer, kako tvrde, nemaju pristojan dom zdravlja, a čelnici novac rasipaju za nastup pevača.

foto: Printscreen

- Plaćamo iz našeg džepa nekog tamo, a Kostolac nema dom kulture, dom zdravlja, kakav grad treba da ima - napisao je jedan meštanin Kostolca.

Njegov sugrađanin zaključio je da je reč o narodnom novcu i da je bolje da je utrošen na lečenje bolesnih mališana ili u neke korisnije svrhe:

- Koncert će verovatno da izađe preko deset hiljada evra naših para, a grad nam se raspada. Nemamo dom zdravlja kakav treba, a o ostalim ustanovama da i ne pričamo.

Ivan Ninić iz Centra za vladavinu prava smatra da je ovo klasičan primer rasipanja budžetskog novca i bahaćenja, kao i da takva odluka nije svrsishodna:

- Reč je o maloj opštini sa skromnim budžetom i mogućnostima i opštini koja otežano funkcioniše jer nema dovoljno novčanih sredstava i nije samoodrživa kao opština. Sigurno da postoje prioriteti i građani koji žive u Kostolcu najbolje znaju šta su oni, pretpostavljam da su to potrebe za jačanjem same infrastrukture i za poboljšanjem uslova za život. U tom smislu, to sigurno nije zabava i razonoda. Onaj ko je doneo takvu odluku treba da se stidi, jer ona nije u funkciji poboljšanja života građana Kostolca.

Predsednik opštine Kostolac BEZ ODGOVORA foto: Printscreen Predsednik Gradske opštine Kostolac, koja je jedna od dve opštine Grada Požarevca, Serdžo Krstanoski juče nije odgovorio redakciji Kurira. Prvom čoveku Kostolca poslali smo pitanja mejlom i SMS i zvali smo ga. Na poziv nije odgovorio, niti je do zaključenja ovog broja poslao odgovore na upućena pitanja. Na fiksni telefon Centra za kulturu Kostolac, koji je naručilac pomenute nabavke, juče se niko nije javljao.

(Kurir.rs / Mina Branković / Foto:Damir Dervišagić)

Kurir