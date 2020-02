GRADONAČELNIK LESKOVCA NE ŠTEDI PARE SVOJIH SUGRAĐANA: Faraon Goran Cvetanović daje 1,3 milijarde na svetiljke

Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović, poznatiji pod nadimkom Faraon, ugovorio je postavljanje LED rasvete u tom gradu za bezmalo 1,3 milijarde dinara. U pomenutu cenu ulazi postavljanje rasvete i njeno održavanje u narednih 15 godina. - Godišnja potrošnja grada Leskovca za javno osvetljenje iznosi 86.455.928,60 dinara + PDV sa referentnom cenom električne energije: 7.857 dinara + PDV.

Na tenderu koji je realizovan za period od 15 godina garantovana ušteda uvođenja novog javnog osvetljenja na osnovu ponude firme „Kip lajt“ iznosi 219.085.133,77 dinara + PDV, a vrednost ugovora je 911.385.123,25 dinara + PDV. Na period od 15 godina iznos javnog osvetljenja iznosio bi 1.296.838.929 dinara + PDV, prema sadašnjoj potrošnji. Realizacijom projekta javno-privatnog partnerstva za 15 godina potrošnja će iznositi 1.077.753.795,23 dinara + PDV, dok je ušteda 219.085.133,77 dinara + PDV - saopštila je marketinška agencija „Inviktus medija“.

PDV od 20 odsto na konačnu sumu od 1.077.753.795,23 dinara iznosi 215.550.759 dinara, te je konačna suma koju bi građani Leskovca trebalo da plate 1.293.304.554 dinara. A to je skoro 11 miliona evra!

Ista agencija saopštila je i da „kreditno zaduženje za grad ne postoji, a ugrađena oprema i primenjene mere se odmah po ugradnji predaju u vlasništvo grada bez naknade“. - Naknadu za uslugu privatni partner naplaćuje tokom 15 godina ugovora u fiksnim mesečnim ratama iz ostvarene uštede, a očekivani vek trajanja novih LED svetiljki je 25 godina - stoji u saopštenju.

U Cvetanovićevoj pres-službi rekli su nam da projekat treba da odobri i Skupština grada Leskovca i da će tada biti konačno validan. Ostale odgovore dobićemo danas jer smo se juče javili „relativno kasno“.

Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih finansija kaže za Kurir da je ovaj iznos enorman, plus je grad Leskovac bespotrebno obavezao na dugi niz godina: - Zašto Leskovac nije sam promenio sijalice po ne tako enormnim cenama? U takvim projektima sav rizik i trošak je na javnom partneru, a sva dobiti na privatnom, plus su to veoma dugi ugovori.

Kurir.rs/ J. Pronić Foto: Printscreen

