BAKU, DEKU I 2 DECE SPASLI PUKIM SLUČAJEM! Stravična svedočenja zavejanih na Pešteru VIDEO

Gavrilo Vranić, radnik Pošte u Dugoj Poljani spasen je jutros oko tri sata iz smetova na putu Duga Poljana - Štavalj. Gavrilo je juče, oko tri popodne krenuo kolima iz Duge Poljani kući, ostao je zavejan posle nekoliko kilometara. Dvanaest sati kasnije, posle nadljudske borbe, spasioci su se noćas probili do tog dela puta i spasili njega i ljude iz još nekoliko vozila.

- Prava je sreća te sam juče ujutru sipao u kola goriva za 5.000 dinara. To me je spasilo. Krenuo sam kući oko tri popodne, i ubrzo ostao zavejan. Ispred je bilo još kola, ali, bukvalno nisam mogao izaći iz vozila koliko je jako duvao vetar. Čitavu noć proveo sam u kolima, sve do tri ujutru kad su stigli spasioci i prebacili me u prodavnicu u Štavalj gde sam se malo ugrejao. Vrata sa vozačeve strane nisam mogao da otvorim, nego sam izašao na drugu stranu - priča jutros Gavrilo.

Po njegovim rečima, spasioci su tokom noći, na magistrali ispred njega, iz "golfa" spasili zavejanu porodicu, dedu, baku i dvoje dece.

- Bili su krenuli u Novi Pazar valjda, stigla ih je oluja, kola su im bila potpuno zatrpana u snegu, nisu se videla, jedan od spasilaca pukom srećom, dok je čistio put mašinom, primetio je pored puta zatrpana kola, i u kolima, ispostavilo se, četovoro ljudi, dvoje dece... Izvukli su ih kroz prozor - opisuje Gavrilo pravu kataklizmu noćas na Pešteru.

- Imam 62 godine, ali ovakvu mećavu, kao što je noćas bilo na Pešteru, ne pamtim. Udari vetra bili su takvi da sam jedno vreme mislio da će mi oluja odneti ne krov, nego čitavu kuću... Cele noći nije se moglo izaći ni do pred vrata, strašno je bilo. Jutros su oko kuće smetovi od tri metra, niko nikud ne može.

Ovako jutros za "Kurir" svedoči Radoje Kuč iz sela Doliće na Pešterskoj visoravni. Jutros su na Pešteru vremenske prilike bolje, oluja je stala, ali su bukvalno svi putevi zavejani, u snežnoj blokadi su desetine hiljada ljudi. U nekim selima tokom noći nije bilo ni struje.

Do ranih jutarnjih sati trajala je i akcija spasavanja, posebno na putu od Sjenice ka Dugoj Poljani.

- Smetovi su toliki da smo ljude izvlačili iz kola kroz prozor. Na nekim mestima teško je bilo i naći vozila jer ih je sneg sasvim zatrpao. Ljudi koji su radili na spasavanju dali su noćas sve od sebe. Ovo je neopisivo - svedoči Vojo Trmičić, zamenik predsednika opštine Sjenica koji je čitavu noć proveo na terenu.

