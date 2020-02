BRNABIĆ I LONČAR NA JUGU SRBIJE: Za rekonstrukciju Doma zdravlja u Prokuplju 2,5 milijarde

PROKUPLJE - Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić posetila je danas s ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom radove na rekonstrukciji objekta Doma zdravlja u Prokuplju, za koji je izdvojeno 2,5 milijarde dinara.

"Danas smo ovde da obeležimo početak radova na ovom ambicioznom projektu, a u pitanju je privođenje nameni oko 30.000 kvadratnih metara. Ovaj objekat je trebao da bude opšta bolnica još 1989. godine. Međutim, to nije postao za ovih nekoliko decenija", rekla je Brnabićeva.

"Oko milijardu dinara je samo ova prva faza koja se tiče energetske efikasnosti. Kasnije imamo u planu da uložimo još sredstava za opremu", istakla je predsednica Vlade.

foto: Tanjug

I dodala da će Prokuplje i ceo ovaj region biti bolji kada se uradi autoput "Mir", koji će Prokuplje povezivati s Nišom i s Koridorom 10, a onda dalje Kuršumliju, do Merdara, Prištine i Tirane. Kako kaže, usvojen je prostorni plan i radi se na projektno-tehničkoj dokumentaciji.

"Želim da poručim stanovnicima Prokuplja da se oprobaju u preduzetništvu , jer ih država oslobađa od plaćanja prvih 12 meseci doprinosa i poreza", rekla Ana Brnabić. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da među zaposlenim, a i u narodu postoji sumnja da će sve planirano biti završeno. "To razumem, jer je teško poverovati da će nakon toliko godina i decenija laganja, ovaj objekat biti završen. Do sada niko ništa nije uradio. Zamolili smo izvođače radova da završe u roku i da budu ozbiljni ", istakao je Lončar. On je dodao da država Srbija želi da pomogne bračnim parovima, a kojih prema procenama ima oko 300.000 koji ne mogu prirodnim putem da dođu do potomstva.

foto: Tanjug

"Povećali smo broj pokušaja i pomerili smo granicu starosti na 42 godine i sada planiramo da je pomerimo još. Budite sigurni da ćemo učinit sve što možemo kako bi Srbija imala što više dece", kazao je ministar zdravlja. Gradonačelnik Prokuplja Aleksandar Simonović je rekao da sve ono što je dogovoreno sa sednici Vlade koja je održana u oktobru 2018. godine je ispoštovano.

"Urađena su tri ključna projekta koja smo tada najavili i jedan od njih je ovaj zbog kojeg smo danas ovde, rekonstrukcija postojećeg objekta Doma zdravlja, izgradnja novog modernog medicinskog centra u Prokuplju, a izgradnja autoputa krenuće u toku ove godine. Nadam se da ćemo se za nekoliko meseci ponovo videti, kada ćemo postaviti kamen temeljac za novu industrijsku zonu", naveo je Simonović.

Prema njegovim rečima, Dom zdravlja u Prokuplju je građen od 1970. do 1989. godine kada je i useljen, ali na svega 6.000 kvadrata. "Od tada je prošlo tri decenije da nije ništa urađeno i nikada niko nije mogao da smogne snage da završi ovaj objekat, kao što je to učinila Vlada Srbije. Konačno će građani Prokuplja dobiti najmoderniji i najsavremeniji medicinski centar, a naši zdravstveni radnici i lekari će imati daleko bolje uslove za rad", rekao je Simonović.

(Kurir.rs / Tanjug)

