ALEKSANDAR NOSI IKONU PUTINU NA RUKE! Kreće iz Loznice uz svečani doček, stiže u Moskvu 9.maja! (FOTO)

Naredne nedelje, 16. februara, maratonac iz Loznice Aleksandar Kikanović krenuće sa platoa ispred Crkve Vaznesenja Gospodnjeg na Lagatoru put Rusije. Planira da trčeći prevali oko 2.300 kilometara i u Moskvu stigne 9. Maja, na Dan pobede nad fašizmom, i predsedniku Vladimiru Putinu na poklon odnese ikonu Svetog Đorđa.

foto: Privatna Arhiva

Kikanović se upravo vratio sa Hilandara gde je osveštana ikona koju će poneti do ruske prestonice i velika mu je želja da je lično, u ime bratskih veza dva slovenska naroda, preda prvom čoveku Rusije.

- Do tog svetog mesta, Manastira Hilandar, prošle godine sam trčao 23 dana, a sada sam otišao po blagosov i da bude osveštana ova ikona. Mnogo mi to znači, daje mi veliku duhovnu snagu koja će mi trebati narednih meseci kako bih uspešno ostvario ono što sam naumio. Pripremao sam se žestoko od avgusta prošle godine za ono što me očekuje i potpuno sam spreman da dotrčim do Moskve – kaže loznički maratonac koji je u humane svrhe ranije trčao do Ostroga i Hilandara.

foto: Privatna Arhiva

Čeka ga veliki izazov, da uradi ono što do sada niko nije pošto praktično treba do 9. maja da istrči više od 50 maratona. Na putu će ga pratiti vozač i lekar u kamperu, a za nedelju je u Loznici planiran njegov svečani ispraćaj.

Kurir.rs/T.Ilić

Kurir