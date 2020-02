MILANKA IZ KIKINDE IMA 40 GODINA STAŽA ALI NA BIROU: Sad traži penziju a na poslu nije provela nijedan jedini dan! VIDEO

KIKINDA - Milanka iz Kikinde je na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje pune četiri decenije, što je nečiji ceo radni vek.

Iako nema nijedan dan radnog staža, podnela je zahtev za penziju. Ipak, po zakonu nema prava na nju, jer nije uplaćivala penzijsko osiguranje, objavio je RTS.

Milanka Radočaj uskoro puni 60 godina, a navršilo se ujedno i 40 godina kako je na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Kikindi bez ijednog dana radnog staža.

Po profesiji mašinski tehničar metalobrusač Milanka se i dalje redovno na svaka tri meseca javlja službi za zapošljavanje. Nakon četiri decenije evidencioni karton prepun, a radna knjižica potpuno prazna.

"Redovno sam pratila i oglase, predavala molbe i bilo je tu jako puno, jako puno zalaganja", priča Milanka.

U filijali Nacionalne službe za zapošljavanje u Kikindi kažu da su Milanki Radočaj redovno nuđene mogućnosti zaposlenja, ali ona nikada nije uspela da realizuje to kod poslodavaca.

"Mi sada postavljamo pitanje u stvari da li je ta gospođa Radočaj bila na našoj evidenciji da bi ostvarila pravo na rad, da bi našla posao ili je bila na evidenciji da bi ostvarila neka druga prava: dečji dodatak ili pravo na beneficije prilikom odlaska na letovanje, za uzimanje vaučera?", navodi Jelena Mitrović, direktorka filijale NSZ Kikinda.

Milanka je rekla da su je pitali zašto želi da bude na evidenciji.

"Ako imam pravo kao i oni koji rade, ako imam pravo da se prijavljujem redovno – pustite me da se prijavljujem do kraja, do moje neke starosne granice, pa možda će jednog dana biti donet zakon da ja mogu da ostvarim nešto", objasnila je Milanka.

Prava iz domena penzija reguliše republički PIO fond. U kikindskoj filijali niko nije hteo da pred kamerama komentariše ovaj slučaj.

Kako su saopštili u kikindskoj filijali republičkog Fonda za penziono i invalidsko osiguranje slučaj Milanke Radočaj je zaista jedinstven, ali napominju da lica uz adekvatne godine starosti nemaju pravo na penziju bez minimum 15 godina radnog staža.

Koji je Milankin motiv

Na nagovor supruga Milanka Radočaj je PIO fondu podnela zahtev za penziju, iako nema nijedan dan radnog staža. "Znači, ona ima staža na birou! Ovi u PIO kažu ona nije plaćala penziono. Pa, nije ona kriva što nije radila", kaže njen suprug Stevo Radočaj.

Milanka želi da bude glas svih domaćica. "Imam motiv tako da budem glas svih žena u Srbiji, da pokažemo da mi žene domaćice isto vredimo, da nismo uzalud živele na ovoj planeti", rekla je Milanka.

U nekim zapadnim zemljama u ovakvim slučajevima lice dobija minimalnu penziju, jer nije odgovorno što niko nije uspeo da mu omogući zaposlenje.

(Kurir.rs/RTS)

Kurir