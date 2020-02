LOZNIČKI MARATONAC KRENUO PUT MOSKVE: Treba da pretrči oko 2.300 kilometara, sa sobom nosi ovu ikonu FOTO

LOZNICA - Loznički maratonac i humanitarac Aleksandar Kikanović danas je počeo humanitarni maraton do Moskve i do 9. maja, kada planira da stigne na Crveni trg, treba da pretrči oko 2.300 kilometara.

Na put je krenuo posle liturgije i svečanog ispraćaja, a uspešan put poželeli su mu brojni sugrađani.

Za ovaj izazov se pripremao od početka avgusta prošle godine pod budnim okom trenera Aleksandra Lekića koji tvrdi da je loznički maratonac trenutno među fizički najspremnijim ljudima na svetu. Uz maratonca će na putu biti Zoran Miletić vozač kampera, u kome će boraviti kad ne trči, i prijatelj, biciklista i humanitarac, Nikola Tomić iz Valjeva koji će ga pratiti kao psihološka i svaka druga podrška.

Plan je da tokom sedmice trči pet dana, odmara četvrtkom i nedeljom, i dnevno prelazi oko 40 kilometara

- Trčanja se ne bojim i potpuno sam spreman i svestan šta me čeka. Najvažnije je da me posluži zdravlje i da na Dan pobede nad fašizmom budem u Moskvi. Spremio sam sedam pari patika, nadam se da će biti dovoljno, a najteži deo biće mi prva dva, tri dana dok se ne uhvatim ritam. Nosim sa sobom ikonu Svetog Đorđa, osveštanu nedavno na Hilandaru, na poklon predsedniku Vladimiru Putinu. Ukoliko uspem lično da mu je uručim biće mi to velika čast i ogromno zadovoljstvo. Verujem da ću se 9. maja javiti iz Moskve, verovatno mnogo umoran, ali izuzetno srećan – kazao je pred polazak Kikanović za Kurir.

Njega je došao da isprati Nenad Popović, ministar bez portfelja u Vladi Srbije, koji je podsetio da se ove godine obeležava 75 godina pobede nad fašizmom i da će 9. maja biti održana centralna svečanost na Crvenom trgu, gde će zajedno marširati ruski i srpski vojnici, a tamo će biti predsednici Vučić i Putin.

- Kikanović šalje fantastičnu poruku da su Srbi i Rusi braća, da su zajedno bili u oba svetska rata i treba reći da nije poslednjih godina bilo predsednika Putina i velike Rusije, Kosovi bi bilo nezavisno, a Srbi proglašeni za genocidan narod. Samo zahvaljujući Putinu i Rusiji Kosovo je Srbija i tako će uvek da bude. Imam potvrdu prijatelja iz Belorusije i Rusije da će Kikanovića dočekivati usput i siguran sam da će 9. maja stići u Moskvu - kazao je ministar Popović.

Maratonca je ispratio i gradonačelnik Vidoje Petrović koji je ocenio da je ''ovo veliki dan za sve u Loznici'' koja je zavičaj velikana, a pre svega ‘’grad dobrih, uspešnih i humanih ljudi’’.

Kikanović je danas prvo trčao do susedne Bijeljine jer želi da prođe kroz Republiku Srpsku, a onda ga put preko Pavlovića mosta vodi u Srbiju i dalje ka severu Srbije. Trčaće kroz Mađarsku, Slovačku,

Poljsku, Belorusiju iz će preći u Rusiju. Pošto je dužina maratona 42 kilometra i 195 metara on će ih nešto više od 55 istrčati do cilja.

Podsetimo, Kikanović je od sredine maja do početka jula minule godine trčao od Loznice do Manastira Hilandara udaljenog 918 kilometara. Tada je istrčao 23 uzastopna maratona prelazeći dnevno u proseku po 40 kilometara. To je učinio za dvogodišnjeg Nikolu Stakića kako bi podstakao ljude da prikupe novac za dečakovo lečenje u inostranstvu.

Ovoga puta želi da promoviše svoju humanitarnu fondaciju, a da sakupljen novac usmeri u opremanje lozničke Opšte bolnice. Zadatak je višestruko teži, ali je Kikanović odlučan i uveren da će na Crvenom trgu u Moskvi biti na dan velike vojne parade.

