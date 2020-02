POGAČICE, MINJONI, KAFA: Opštinari iz Kanjiže pukli 2,3 miliona na SLATKE PAUZE! Ima se, može se!

Opština Kanjiža, koja je nedavno svoje zaposlene častila automatom iz kojeg mogu besplatno da se snabdevaju espresom, kapućinom, toplom čokoladom, za šta je potrošila skoro milion dinara, donela je odluku i da iz javne kase spiska 1,3 miliona dinara za razne vrste pića i ukusnih poslastica.

Ova opština 10. februara donela je odluku o dodeli ugovora za nabavku prehrambenih proizvoda i pića, pa će tako za 120 flaša vina, 20 flaša viskija, sokove, luksuzne slatkiše „ferero roše“, „rafaelo“, „milka praline“, čokolade i slično izdvojiti 1.243.649 dinara. U opštini su naručili i 50 kg pogačica sa sirom i 50 kg minjona, ukupne vrednosti 85.000 dinara.

U opštini Kanjiža su, kako je Kurir već pisao, vrlo galantni kada su u pitanju pare poreskih obveznika, pa za napitake iz automata za ovu godinu daju 997.456 dinara. Automat će zaposleni koristiti preko takozvanih smart kartica - 78 tih kartica u vrednosti do 600 dinara, devet u vrednosti do 1.000 dinara i 26 u vrednosti do 100 dinara. Od ponuđača su tražili da dostave opštini i jednu VIP karticu, koja će korisniku omogućiti neograničeno konzumiranje proizvoda iz aparata za tople napitke. Sva tri ugovora koštaće građane Kanjiže 2.326.105 dinara.

