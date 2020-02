Konj koji je danas pobegao na Temerinskom putu je živ i zdrav, spasili su ga dobri ljudi. Životinja nije mučena i dobro je uhranjena, pobegla je ljudima koji se bave konjarstvom i nije iskorišćavama za za prikupljanje sekundaranih sirovina. #nsuzivo #novisad

