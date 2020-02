ZA 40 DANA NAPRAVILI ČUDO: Ljubitelji prirode u Toplici uzeli stvar u svoje ruke i krenuli u ekološku ofanzivu

KURŠUMLIJA - Grupa građana Kuršumlije, ljubitelja prirode, rešila je nakon dve akcije u kojima je učestvovala u čišćenju rečnog toka Toplice, da uzme stvar u svoje ruke i da se izbori za čistije okruženje. Da nije to samo mrtvo slovo na papiru pokazuje i to da su osnovali udruženje, Ekološki klub sportskih ribolovaca “Tesna Toplica” organizovali još dve akcije čišćenja i to sve za svega 40 dana.

Koliko su uporni da animiraju građane i institucije pokazuje i to da su poslali 20 dopisa nadležnim institucijama, čak i nadležnom ministarstvu i svugde su im se otvorila vrata. Čak su uspeli i na lokalu da ostvare saradnju sa komunalnim preduzećem, čak i lokalnom samoupravom.

- Potpisali smo nekoliko ugovora o međusobnoj saradnji. Imali smo tri akcije čišćenja: potok na brdu Samokovo, obalu reke Toplice i spomen česmu "Vojnička česma" na brdu Samokovo koje se nalazi pored centra. Predali smo pisane inicijative opštini za renoviranje Vojničke česme i za realizaciju projekta keja na reci Toplica kod autobuske stanice. Već u martu mesecu nam je u planu da realizujemo dva projekta udruženja koja će pored sponzora, podržati i opština Kuršumlija. Prvi je "Škola ekologije za decu", a drugi "Škola sportskog ribolova za decu i mlade"- kazao je idejni tvorac udruženja Miloš Vučić.

On kaže da posao nije lak i da im i udruženje i papirologija oduzimaju vreme, ali svakoga dana barem jedan sat odvoji za to.

-Vidite, mi činimo dobro ne samo za nas već i za sve naredne generacije. Zbog svih njih moramo da utičemo na promenu svesti i na boljem odnosu prema okruženju- kazao je naš sagovornik.

On dodaje da je kao porodičan čovek, već naglasio supruzi da će ovih godina biti zauzet id a ona ima razumevanje.

-Na sreću i ona je zaljubljenik u prirodu i razume šta radimo- malo kroz šalu dodaje naš sagovornik.

Iako je sve možda počelo kada je video da pliva automobilska guma u reci Toplici, uzeo gumene čizme i izvukao je ovaj mlad čovek i njegova energija privukla je i druge. Pridružili su se privatnici, građani, a eto i institucije.

-Nema mesta politici, jer svi se borimo za jednu stvar: bolje okruženje za našu decu i to nas je spojilo- zaključio je Vučić.

Prava akcija doći će sa prolećem, a on ima i plan za dugoročno uređenje. Kako kaže, nije važan novac, već učešće što većeg broja ljudi i podizanje svesti o zajedničkom zdravijem i čistijem kraju.

-Kada mi privatnik ponudi sponzorstvo, ja kažem da je bolje da dođe i sam učestvuje u akciji. Tako se krug nas širi i svi zajedno bolje čuvamo okruženje- sigurna je naš sagovornik.

Udruženje je zvanično počelo sa radom 4.januara ove godine i već su dali veliki doprinos čistijem okruženju, a prava akcija tek sledi!

