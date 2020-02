CEZAR ZBAČEN SA GUŠČJEG TRONA: Arpad novi vladar, njegov vlasnik dvostruki šampion (FOTO)

Željko Radaković iz Mokrina, poznati guščar, upisao se zlatnim slovima u bogatu istoriju čuvene “Gusanijade”. Na u nedelju održanom 34. Svetskom prvenstvu u nadmetanju gusana, Radaković se okitio ne jednom, nego sa dve titule. Najpre je u ligi dvogodaca do trona stigao njegov Ljubimac, a onda je u najjačoj seniorskoj kategoriji došao do još jednog naslova svetskog prvaka. Za to se pobrinuo njegov neustrašivi trogodišnji Arpar. Za nepunih 11 minuta, Arpad je nadjačao Cezara. Nije Cezar morao da beži čak u Rim:

1 / 5 Foto: S.U.

- Stroga guščarska pravila nalažu da je pobednik gusan koji rivala, nakon bespoštednog štipanja kljunovima i udaranja krilima, natera u beg. Po ko zna koji put potvrdilo se da se titula dobija uz žestoko lemanje krilima, ali još lakše gubi ukoliko protivnik nije oran da se bori “do poslednjeg pera”- pojasnili su nam guščari. Dostojanstveno je poraz podneo Aleksandar Maluckov, gazda Cezara. On i Željko Radaković bratski su se izljubili i podigli pehare:

- Arpad je rođeni pobednik. Lane je trijumfovao u ligi dvogodaca. Mlad je i kočoperan, tek su mu tri godine. Da bi se odnegovao svetski prvak potrebno je puno vremena. To podrazumeva kvalitetnu ishranu, svakodnevne duge šetnje i ljubav njegovih miljenica - ispričao je u dahu Željko Radaković, dvostruki pobednik “Gusanijade”. Mokrinčani naglašavaju da i guščiji svet počiva na ljubavi. U jatu koje prati prati mužjaka ima više ženki, ali mu je jedna miljenica.

Njeno strastveno gakanje podiže gusanu adrenalin, a u vreme parenja oni se, zarad naklonosti ženki, ovako nadmeću. Neobično takmičenje zvanično je registrovano u UNESKO. Održava se od 1986. godine, a samo je 2006. izostalo zbog ptičjeg gripa.

S.U.

Niko kao Milko Živica Terzić, predsednik Udruženja “Belo pero”, potvrdio nam je da je ovakav uspeh retkost, ali da je samo jedan mužjak objedinio sve tri titule. Za kljunom i krilima to je pošlo legendarnom Milku, vlasnika Mirka Jolića. Milko je svojevremeno pobedio u sve tri kategorije. Još uvek se po Mokrinu šepuri. U zasluženoj je penziji, a ima deset godina. Publika je i na ovoj “Gusanijadi” mogla da vidi najneobičnije primerke, poput najlepše, najteže i najstarije guske. To je vremešna Četkica. Ona ima 23 godine.

Kurir