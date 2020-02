GRADONAČELNIK VUČEVIĆ: Pravimo solarnu elektranu, kupujemo autobuse na gas i gradimo zgrade sa niskim nivoom ugljenika

Manifestacija Međunarodni dani energetike i investicija, koja će biti održana 26. i 27. februara na Novosadskom sajmu, otvorena je u Kongresnom centru Master, a prisutnima su se obratili gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, potpredsednik Pokrajinske vlade Đorđe Milićević, stalna predstavnica programa za razvoj Ujedinjenih Nacija u Srbiji Fransin Pikap, šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Sem Fabrici i generalni direktor Novosadskog sajma Slobodan Cvetković.

foto: Grad Novi Sad

- Novi Sad je odavno prepoznao važnost energetskog sektora, a među najznačajnijim poduhvatima na tom polju je i projekat Kreativnog centra, u okviru kojeg se na jednom objektu gradi solarna elektrana od 25 kilovata, i to je ključni infrastrukturni projekat Grada kao Evropske prestonice kulture. U ŠOSO ''Milan Petrović'' počinje izgradnja solarne elektrane od 120 kilovata, u nekoliko škola i vrtića su zamenjeni fasada, krovovi i stolarija, naša Toplana je jedna od prvih koja je potpuno gasifikovana, a zajedno sa evropskim partnerima uradili smo kogenerativnu stanicu, te proizvodimo čistu struju. Naši najvažniji evropski partneri su Evropska banka za obnovu i razvoj i Evropska investiciona banka. Želimo da još sredstava povučemo iz EU fondova, da iskoristimo znanje privrede i nauke, i da to bude snažan zamajac u razvoju ekonomije. Pokrećemo projekat ''Zgrade sa niskim nivoom ugljenika i klimatskom otpornošću'', kupujemo autobuse na gas, a iduće godine pokrenućemo nabavku i prvih električnih autobusa. Veoma važan je i projekat energetske rekonstrukcije SPENS-a, tako da Novi Sad nije slučajno sedište najvećih energetskih kompanija u Srbiji - naglasio je Vučević.

foto: Grad Novi Sad

Najveći forum za inostrane i domaće projekte, Novosadski sajam organizuje uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, a partner je RES fondacija. Uz izložbeni deo manifestacije, u kojem se predstavljaju firme, institucije i lokalne samouprave sa projektima u oblasti energetike, od izuzetnog je značaja kongresni segment u okviru kojeg se obrađuju najaktuelnije teme, uz učešće vodećih eksperata iz zemlje i inostranstva.

foto: Grad Novi Sad

- Evropska unija pokreće ''Zeleni dogovor'', a to je ambiciozan plan da u narednih 30 godina EU postane neutralna kada je reč o emisiji ugljendioksida. Bili bismo prvi kontinent koji bi to postigao, međutim to nije baš jednostavno za poslovnu zajednicu, ali su i oni svesni da takva promena znali i prilike. U martu će Evropska komisija usvojiti prvi zakon o klimi koji ce definisati potrebe investitora i preduzetnika, i radi na pripremi održivog investicionog plana koji bi trebao da ima fond od jednog triliona evra - rekao je Sem Fabrici.

foto: Grad Novi Sad

Prema rečima Đorđa Milićevića, svi kapaciteti za korišćenje energije vetra u Srbiji danas su izgrađeni na teritoriji Vojvodine. Kako je izjavio, osam vetro-elektrana proizvode električnu energiju, a još četri treba da se grade.

- Od jula 2016. godine uloženo je 1,4 milijarde dinara za finansiranje i sufinansiranje projekata u kojima su energetski sanirani javni objekti - zaključio je Milićević.

Kurir