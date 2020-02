BRNABIĆ U LOZNICI: Ovo će biti centar Evrope za litijum

- Očekujem da krajem 2021. godine krenemo u izgradnju hemijskog postrojenja po najvišim svetskim ekološkim standardima, koje će biti na petnaestak kilometara od Loznice, a u kome će se iz minerala jadarit izdvajati litijum, rekla je predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić danas u Loznici.

- Završili smo i veliku, važnu fazu projekta ’’Jadar’’ sa kompanijom ’’Rio Tinto’’ koji ima ogroman potencijal, ne samo za Loznicu i ovaj region, nego za celu Srbiju. Očekujem da krenemo u izgradnju postrojenja u kome će se iz minerala jadarit izdvajati 10 do12 odsto ukupnih svetskih rezervi litijuma. To znači da će ovo biti centar Evrope i jedan od tri najveća svetska centra za litijum koji je jedan od osnova zelene transformacije sveta. Buduće postrojenje biće otprilike 20 odsto veće od Rafinerije NIS u Pančevu. Sa ’’Rio Tintom’’ radimo i na tome da se preseli njihov razvojni centar koji je trenutno u Australiji, da ovde budu sve naučno-istraživačke delatnosti, sva laboratorijska ispitivanja i to će biti veliki uspeh. Već neko vreme radimo i na tome da lociramo trećeg važnog partnera u ovoj priči, a to je onaj koji će koristiti litijum da ovde razvija baterije, električne automobile, ili nešto treće, ali neko ko će zajedno sa Vladom Srbije, Loznicom i ’’Rio Tintom’’ ovde otvoriti dodatne potencijale. Želimo da to što imamo u tom mineralu ima maksimalnu moguću korist za sve ljude ne samo u Loznici, nego i Srbiji – rekla je premijerka u gradskoj upravi gde je prisustvovala uručenju odluke o angažovanju prve grupe od 18 mladih i uspešnih Lozničana koji će realizovati prekat ’’Loznica u budućnosti’’ u okviru programa ’’Loznica najboljima’’.

Sa korišćenjem jadarita, plus razvojem Banje Koviljače, gde se planira još najmanje jedan hotel, sa investitorima, kineskim ’’Mintom’’, sa hijadu radnih mesta, i američkim ’’Adijentom’’ sa 1.500 zaposlenih kao i nekoliko domaćim dobrih preduzetnika, i italijanskim ’’Golden lejdijem’’ koji rade ovde, budućnost Loznice je, ocenila je premijerka, ’’mnogo svetlija nego što smo mogli i da zamislimo do pre samo tri, četiri godine’’.

Ona je podsetila i da je Vlada u objekte javne namene u Loznici uložila otprilike 37 miliona evra, samo u rekonstrukciju Opšte bolnice 14 miliona, i da će tako nastaviti da Loznica ’’bude ozbiljan regionalni centar i jedan od najjačih gradova u Srbiji’’.

Prethodno je premijerka posetila Omladinski centar u Loznici gde se upoznala sa aktivnostima mladih Lozničana i razgovarala sa mladim volonterima.

