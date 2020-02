VUČEVIĆ: Neki misle imamo Vučića, i lako je, narod ga voli, a mi ćemo da se podvučemo pod njega

"Mislim da većina ljudi koji su do sada bili na listama, a sada neće biti, razume politiku i shvata da će za njih biti neka druga mesta. Neko će da ode u političku penziju, neko će da dobije neki drugi zadatak", najavio je potpredsednik SNS i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, u intervju za nedeljnik Ekspres.

- To je prirodno. Ne može stalno da igra istih 11 na terenu. Ne možete da napustite klub zato što vas trener promeni - precizira Vučević.

Iako ne spori da će biti i onih koji to ne razumeju, smatra da je reč o manjini:

- Takvih je malo, većina ostaje u klubu. Valjda je čast biti u prvih 16, biti u prvom timu, ići na pripreme sa klubom... A sada, ako će neko da se naljuti, pa nek se naljuti, šta da mu radim. Neka se kandiduje svojim imenom i prezimenom, eto prilike. To je najbolji način da proveri kako glasaju za njega.

Odgovarajući na pitanje da li ima nezadovoljstva u stranci zbog angažovanja nestranačkih ličnosti, Vučević to negira.

- Stranka je velika, ima skoro 700.000 članova, prirodno je da ljudi imaju različite ambicije, da imaju različite poglede, da postoji konkurencija ideja. Sve je to normalno, ali suštinski tu nema nikakvog nezadovoljstva.... Sa Kongresom stranke na Vidovdan ćemo i završiti taj unutrašnji proces i ponovo izabrati nove stranačke organe. Mislim da ćemo tu potpuno zaokružiti priču u pogledu novih lica unutar same stranke. Verovatno ćemo biti i bliži izboru vlade, mnogo će sve biti jasnije šta će se dešavati. Svakako nas čeka izbor novog stranačkog rukovodstva u jednom manjem delu....... To je revolucija u političkom smislu. Zamislite da neka stranka toliki broj novih ljudi izbaci. Zamislite da neka stranka koja je pobeđivala ubedljivo na izborima uspe da zanovi tako svoj kadrovski potencijal. Znači, mi ne idemo kao neki gubitnici, pa da moramo da se odreknemo nekog. Mi idemo kao pobednička stranka iz prethodnih izbora, ali opet imamo snage da se menjamo, da uvedemo princip promenjivosti kao jedan od uslova opstanka jedne političke stranke, aktivne i pristupačne građanima, da ubacujemo mlade ljude, da dajemo šansu novima. To je izuzetno dobra stvar, rekao bih ne samo za SNS, nego i za celu Srbiju.

On smatra da će kritika biti sa obe strane, i leve i desne.

- Za jedne smo izdajnici, za druge smo nacionalisti. Za jedne smo krivi što se ne daje više para, za druge smo krivi što uopšte dajemo pare. Za jedne zato što smo visoki, za druge zato što smo niski. Ove druge liste koje će učestvovati na izborima uopšte neće imati takve napade, ko će njih da napada? A biće ozbiljna konkurencija. I svi će davati lakonska rešenja. Jedino će Vučiću reći "pa ne može to tek tako da se reši, moramo da se ozbiljno i odgovorno pristupi tome, što je nepopularno, jer to Srbi ne vole da čuju. Neko mora da kaže istinu, neko mora da sprovede sve te mere, da donese rezultate. Zato će biti užasno teški izbori. Ako budu u mogućnosti da se svi drugi spoje, spojiće se protiv nas. Svi žele da sklone politički dominantnu stranku. Lakše im je da vladaju mnogo njih malih, nego da imaju jednog velikog.

Što se tiče vanstranačkih ličnosti, Vučević smatra da bi u ovom momentu bilo "neozbiljno i neodgovorno" spekulisati da li će se i ko naći na listama.

- Ali, treba očekivati da će ljudi, kao i na prethodnim izborima, koji nisu članovi stranke, a podržavaju Aleksandra Vučića i podržavaju njjegovu politiku, biti na listi.

Iako ih često kritikuju da, uprkos najavama, ne menjaju kadrove tako često, Vučević ističe da je promena bilo na svakom stranačkom Kongresu.

- Menjali smo dobar deo Glavnog odbora. Imamo 50 odsto novih članova Predsednišva, nakon poslednjeg Kongresa stranke. Ima trenutno bar 20 novih ljudi u Predsedništvu u odnosu na 2016. - precizirao on.

To što sve ankete pokazuju dominaciju SNS, prema mišljenju Vučevića, loše je, jer će mnoge navesti da se prerano opuste.

- To je najgore, jer tako se predstavlja da je SNS već pobedio, a nije pobedio, izbori još nisu ni raspisani.... Plašim se da mnogi naši članovi misle da je to već gotovo. A nije gotovo. Oni misle - imamo Vučića i to je to, jer narod voli Vučića, a mi ćemo negde da se podvučemo pod njega. Ali, moraće mnogo da rade. Biće za nas, da ne kažem najteži, ali veoma, veoma teški izbori.

