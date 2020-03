PANČEVO DOBIJA NOVI SIMBOL GRADA: Evo šta kažu građani o spuštanju grada na reku (ANKETA)

U Pančevu će kej na Tamišu dobiti potpuno novi izgled. Kej je izgrađen osamdesetih godina prošlog veka i od tada nikada nije obnovljen, niti saniran. Rekonstrukcija i dogradnja keja biće realizovani na potezu od mosta na Tamišu do Brodoremonta. Biće izgrađeni novi sportsko-rekreativni tereni, dečja igrališta, nove biciklističko-pešačke staze, skejt park. Biće više zelenih površina na keju, a postojeće će biti oplemenjene novim sadnicama, postaviće se nova javna rasveta, nove klupe, česme, kante za selektivno odlaganje otpada. Planira se proširenje amfiteatra, više sadržaja na gradskom pontonu i postavljanje suvenirnice. Cilj projekta je da Pančevo izađe na reku Tamiš, novi simbol grada, a pasarela čija je izgradnja planirana omogućiće svim građanima i turistima da pređu i na drugu obalu reke, u Gradsku šumu. #pančevo #pancevutreba #anketa #projekat #tamiš #reka #rekonstrukcija #kej

