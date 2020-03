KRALJEVČANIMA UVID U BIRAČKI SPISAK DO 10. APRILA: Provera u Gradskoj upravi moguća čak i subotom

Gradska uprava Grada Kraljeva obavestila je u petak zainteresovane građane da uvid u birački spisak mogu da izvrše u Gradskoj upravi do 10. aprila do ponoći, kada se birački spisak zaključuje, svakog radnog dana i subotom, u vremenskom intervalu od 7 do 15 časova.

"U ovom periodu, građani uz ličnu kartu mogu Odeljenju za opštu upravu Gradske uprave Grada Kraljeva podneti zahtev za donošenje rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku. Od proglašenja izbornih lista, pravo na uvid i podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani", kaže se u ovom obaveštenju.

U njemu se dodaje da maloletne osobe koje do 26. aprila ove godine i na taj dan stiču biračko pravo, takođe mogu izvršiti proveru podataka u biračkom spisku.

Uvid u jedinstveni birački spisak omogućen je i elektronskim putem, na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana.

