UCENJIVAO JE, PRETIO I IZNUDIO 8.000 EVRA: Udata Leskovčanka je kasno shvatila da je upala u zamku TEŠKOG PSIHOPATE

Prijao mi je razgovor na Fejsbuku jer sam bila usamljena iako udata. U početku je bio mio, drag, imala sam utisak kao da ga godinama poznajem, razumeo je moje brige, strepnje, ulepšavao mi je svojim šalama večernje i noćne sate samoće. Nisam ni slutila u šta će se ta virtualna veza izroditi, počinje svoju ispovest žena pedesetih godina iz okoline Leskovca, čiji je slučaj dospeo i do suda, ali uprkos tome nasilnik je i dalje ne ostavlja na miru.

Žigolo i sajber nasilnik je iz jednog gradića u Pčinjskom okrugu, privlačnog izgleda, skromnog obrazovanja i daleko mlađi od njegove žrtve, žene sa fakultetskim obrazovanjem, mladalačkog izgleda, navodi Jugmedia.rs.

A ova veza sa društvene mreže prerasla je u sajber seks, pa u direktnu ljubavnu vezu, koja je trajala četiri godine, a sve ostalo bilo je ucena i plaćanje ucene.

„Ja sam kriva, za sve sam ja kriva. Nasela sam, ali to me ne opravdava.To što sam bila neoprezna odvelo me u teško psihično stanje i najstrašnije je to što me još uznemirava, još me ucenjuje, još mi preti, iako sam u međuvremenu sve ispričala suprugu i sinu“, počinje priču za juGmediu žena koja više puta tokom razgovara izgovara iste samooptužujeće rečenice: „Ja sam kriva“, ili: „Sama sam kriva“.

Ponaša se kao najzaljubljeniji čovek na svetu. Samo da ti čujem glas, govorio je. A ja nisam imala iskustvo u tome jer mi je moj muž bio do tada prva i jedina ljubav

Od svakodnevnih pretresanja događaja, osećaja i problema preko fejsbuk poruka, skrenulo se na lascivne razgovore, gde ova žena, pošto je stekla poverenje muškarca, nije imala kočnice. To je bio okidač za početne ucene.

„Ukoliko ne pređeš na skajp ‘varam, a ne varam’, našu prepisku objaviću javno“, govorio je.

Pristala je, ali kaže da joj je to prijalo, sve do momenta kada nije zatražio i lično da se vide.

„Odbijala sam ali sada me je debelo imao u rukama. Sada je pretio eksplicitnim slikama i snimcima. Strah da sve to javno ne objavi naterao me je na izlazak i sastanak. Na svaki sledeći sam pristajala tako što bi on pretio da će se ubiti. Pokazivao mi je tablete i govorio da će popiti i ostaviti pismo zbog čega se ubio“.

Negde u to vreme počeo je da traži novac. Muškarac je povrh svega i strastveni kockar.

„Zapao bi u dugove, pretili su mu, navodno, da će ga ubiti. Hitno, govorio je hitno šalji novac. Bile su to velike sume. U to vreme sam imala novac, generalno bila sam imućnija žena“, objašnjava.

Svojom glumom stekao je moje neograničeno poverenje. Nisam prepoznala glumu iako sam kao neka intelektualka

U petoj godini veze prekinula sam svaki fizički kontakt s njim. Samo su ostali njegovi telefonski pozivi i poruke – daj novac, dužan sam ili bolestan sam, ili – daj novac, gladan sam. To je bio nenormalan teror. Jednog dana me zvao 100 puta. Prilikom poslednjeg odbijanja da mu uplatim novac zapretio je da će doći mojoj kući i da će mi silovati snahu dok ja to posmatram, a da će joj posle prerezati vrat. Bila je nedelja i ja sam našla način da mu pošaljem novac prestravljena od takve pretnje“.

Ta pretnja je, izgleda bila poslednja kap u čaši, pa je zbog ogromnog straha odlučila da ga prijavi policiji. Tražila je samo da ga upozore, ali policija je na osnovu pokazanih poruka sa pretnjama i ucenama, sve predala tužilaštvu, pa je slučaj dospeo do suda. Suđenje je započelo u jednom gradiću na jugu Srbije, no nije se i završilo.

Iznenada se ogolio i rekao mi je da je – žigolo

„Na sudu sam sve porekla. U to vreme on je polomio nogu i bio bolestan. Ne znam, s jedne strane mi ga je bilo žao, s druge sam verovala da će se uplašiti od same činjenice da je slučaj dospeo do suda, pa će se povući, prestati da me proganja i od mene iznuđuje novac. No, sada vidim da sam pogrešila“.

Ni danas, kada je našao partnerku i s ponosom obajvljuje na Fejsbuku zajedničke fotografije, nasilnik ne ostavlja ovu pedesetogodišnjakinju na miru. I dalje, tvrdi ona, pretnje i iznude stižu preko „druge ruke“, pošto ga je svuda blokirala.

Pre nego je slučaj prijavila policiji, ona je shvatila da je nasilnik, zapravo, klasičan žigolo.

„Dok sam tokom razgovora u kafani odbijala zahtev da mu po ko zna koji put dam novac, on je u pijanom stanju rekao da to plaćam za seks koji sam imala s njim i da on ne pruža takve usluge besplatno. I ispalo je da sam mu za povremeni seks za četiri godine dala oko 8.000 evra.

Na pitanje kako se danas oseća, kaže: „Bedno, povređeno, jadno, ništavno“.

Tragajući za više informacija o njemu, analizirajući njegov Fejsbuk profil i najistaknutije prijatelje, odnosno, prijateljice, ova žena je sa nekoliko njih stupila u kontakt.

„Najpre ide – volim te, kada odbijem preti da će se ubiti, kada ponovo odbijem krenu uvrede najvulgarnije, pa kada ponovo odbijem preti da će ubiti mene i moju porodicu. Sve to putem telefona, vibera, fejsbuka i instragama

„Zapanjila sam se kada sam saznala da ja nisam njegova jedina žrtva. Četiri žene su mi se poverile da su imale s njim isti problem i sve one su iz imućnih porodica. Neke od njih su se od njega otkačile tako što su bile prinuđene da sve ispričaju svojim muževima. Jedan suprug je sakrio muški deo rodbine, našao ga i prebio ga. Od tog momenta on je nikada više nije pozvao. Sada mislim da je ona polomljena noga, zbog koje sam ja odustala od tužbe, možda plod batinjanja od strane supruga druge žrtve.

Čuva sve uplatnice novca koje je slala žigolu

Na pitanje zašto opet ne potraži pomoć nadležnih organa već pomoć novinara, kaže da njoj više nema pomoći. „Ja sam obolela do stresova i ne znam kako će se sve ovo završiti“.

„Došla sam da ispričam svoju priču kako bi bila nauk, poučna za druge žene, za usamljene duše. Da budu obazrivi kome će pokloniti svoje poverenje i da prilikom prve nepristojne ponude odmah prekinu vezu i blokiraju nepoznate muškarce, manipulatore, da ne budu naivne kao ja“, završava svoju ispovest žena koja kaže da je sama sebi upropastila sedam godina svog života.

(Kurir.rs/Jugmedia.rs, M.Ivanović)

Kurir