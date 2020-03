KAD VOLIŠ SVOJE SELO ONDA GA I SLIKAŠ NAJLEPŠE: Živko Novković osmislio suvenire Dolova (VIDEO)

Živko Novković iz Dolova je od pre četiri godine u penziji, a skoro čitav svoj životni vek posvetio je hobiju - slikarstvu. Svoje slike na ulju i slike na biber crepu pretvorio je u prepoznatljive suvenire Dolova i godinama ih poklanja gostima i zvaničnicima koji posećuju ovo južnobanatsko selo. U želji da što više ljudi sazna za Dolovo pejzaže ovog mesta daje udruženjima i pojedincima da ih odnesu kao poklon kada negde gostuju, a skoro da nema javne ustanove koju ne krasi bar jedna Živkova slika. Njegove slike su u prostorijama Mesne zajednice, Doma kulture, Opšte bolnice u Pančevu, ambulante u Dolovu... Iako je slikar amater Živko Novković redovno učestvuje na likovnim kolonijama po zemlji i inostranstvu i svaku priliku koristi za usavršavanje svog rada, a i sam vrlo rado nesebično deli svoja iskustva s ljudima koji žele da nauče da slikaju. Imao je priliku da dve godine boravi u Rusiji u kojoj je naučio tehniku ruskog pejzažnog slikarstva i od tada je redovno koristi u svom radu. Živko Novković je član Udruženja vinara "Sveti Trifun" iz Dolova i Kluba penzionera u Dolovu i nezaobilazni učesnik svih manifestacija koje se u ovom mestu tokom godine organizuju. Kroz slikarstvo prenosi svoju ljubav prema Dolovu, a slike koje nesebično poklanja lepotu Dolova prenose po celom svetu. #pančevo #dolovo #vojvodina #srbija #pančevutreba #živkonovaković #slikar #slikarstvo #umetnost #poklon #dela #ljubacpremadolovu

A post shared by PANČEVU TREBA (@pancevutreba) on Mar 15, 2020 at 2:58am PDT