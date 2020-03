BRZI KIKANOVIĆ STIGAO DO POLJSKE: Pretrčao Slovačku za 4 dana na putu do Moskve

LOZNICA - Samo četiri dana trebala su lozničkom maratoncu i humanitarcu Aleksandru Kikanoviću da protrči kroz Slovačku na svom putu ka Moskvi.

U ovu zemlju ušao je 9. marta, a već 13. marta prešao je slovačko-poljsku granicu i iza sebe, od predviđenih oko 2.300, ostavio nekih hiljadu kilometara koliko je do sada prevalio otkako je sredinom februara pošao iz rodne Loznice.

- Kroz Slovačku nije bila dugačka deonica, nešto manje od 250 kilometara, ali je bilo nezgodno trčati zbog mnogo kamiona na putu. Bilo je i kiše, ali sve to deo je ovoga puta. Ušao sam u Poljsku u kojoj je ispred mene oko 400 kilometara i očekujem da to bude i najteža etapa na putu do Moskve. Zbog koronavirusa i svega što se dešava oko njega morao sam danas deset kilometara pre i još toliko posle slovačko-poljske granice da pređem u kamperu koji me prati na putu.

U tom rejonu je mnogo policije, velike su, rigorozne kontrole zbog korone i tako smo postupili da ne bismo imali problema. Nastavljam po starom i danas trčim prvih 40 kilometara poljskim putevima i sve tako dalje do granice sa Belorusijom. Kroz Poljsku će mi trebati desetak dana trčanja i verujem da će sve biti kako treba i da ću 9. maja biti u Moskvi – rekao je Kikanović za Kurir posle ulaska u Poljsku.

Maratonac je iz Loznice krenuo 16. februara, a cilj mu je da na dan obeležavanja sedam i po decenija pobede nad fašizmom bude na Crvenom trgu u prestonici Rusije. Prate ga Lozničanin Zoran Miletić, vozač kampera, u kome boravi kad ne trči, i Nikola Tomić, biciklista i humanitarac iz Valjeva. Kada pretrči Poljsku od Rusije ga deli još samo Belorusija, a Kikanović je uveren da će tamo stići na vreme. Snage i volje ima, i kako reče, neče ga ništa sprečiti da ostvari što je naumio.

