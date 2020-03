MIGRANTI OPSEDAJU AUTOBUSKU STANICU U LOZNICI: Sa pojavom toplog vremena sve ih je više i u Banji Koviljači (FOTO)

Grupe migranata kod lozničke autobuske stanice ponovo su svakodnevna slika, a i meštani Banje Koviljače viđaju sve više ovih nevoljnika koji prolaze hrleći ka zemljama zapadne Evrope.

U Loznici im je ‘’zborno’’ mesto kod autobuske stanice do koje stižu redovnim autobuskim linijama, a dok čekaju znak da krenu dalje, spavaju na travi, odmaraju na suncu, jedu, ili kao pre nekoliko dana igraju fudbal. U obližnjoj prodavnici kupuju hranu i sokove, a ima ih i kod starog magacina na železničkoj stanici. Ulazili su i u napuštene pogone ‘’Viskoze’’ gde su ložili vatru pa su morali da intervenišu vatrogasci.

U Banji Koviljači se, kažu meštani, ponovo pojavljuju u centru mesta kod autobuskog stajališta i česme gde se osvežavaju, a najviše ih je na železničkoj stanici. Leže pored koloseka, a spavaju u napuštenoj staničnoj zgradi ispred koje su napravili mini deponiju smeća. Bude ih i po tridesetak, a sve se odvija nedaleko od prvih kuća meštana.

"U Srbiji sam mesec i po i neću da ostanem ovde. Čekam da pređem reku i nastavim put ka Nemačkoj gde imam brata. Spavam ovde, pored pruge sa nekoliko sunarodnika, niko nas ne dira, samo povremeno naiđe policija. Nadam se da ću uskoro nastaviti dalje", kaže jedan od migranata koji je, tvrdi, iz Avganistana stigao do Koviljače.

Prema nezvaničnim informacijama, u Loznici i Banji Koviljači dnevno bude i do 200 migranata, pod nadzorom su policije i uska im je zona kretanja. "Ima ih, ali ne prave probleme, nema narušavanja javnog reda i mira, krađa, ulaženja u objekte i slično. U lozničkom kraju ne pokušavaju da pređu Drinu jer nema za to odgovarajućih mesta. Pokušavaju da se prebace na području Malog Zvornika gde pri niskom vodostaju ima lokacija na kojima mogu da preplivaju, ili prepešače Drinu. Dnevno na područje malozvorničke opštine pristigne do 50 migranata, ali je stanje pod kontrolom mada se događaju sitne krađe, ulaze u napuštene vikendice da uzmu hranu, odeću, prespavaju, bilo je i krađe čamaca", kaže nam sagovornik koji želi da ostane anoniman, a po prirodi posla je upućen u stanje na terenu.

Migranti za prebacivanje u BiH koriste i mostove, čak i Stari most u Malom Zvorniku koji je zatvoren zbog rekonstrukcije. U tom kraju retko koriste čamce pošto su meštani iz pograničnog pojasa prestali da ih prebacuju strahujući od reakcije ogorčenih komšija. Sagovornik kaže da je problem što migranti sve češće stižu sa leve obale Drine pošto tamošnja policija sprečava njihov ulazak i čim se naše patrole sklone vraćaju se u Srbiju.

"Migranti tačno znaju gde treba da dođu, a stižu pešice hodajući duž magistrale, pruge, ili koristeći taksi prevoz. Nije lako utvrditi da li se taksista bavi nelegalnim krijumčarenjem ukoliko sami migranti ne priznaju da su to platili. Naša policija na terenu nalazi i po dvadesetak migranata dnevno kojima je otkazan boravak u Srbiji, ali su ovde jer nisu uspeli da odu", kaže naš izvor.

Primetno je da su grupe migranta koji stižu sve veće, a i dalje su to uglavnom muškarci između 20 i 30 godine i retko se pojavljuju žene sa malom decom. Trude se da što pre odu i zadržavaju se samo dok ne dobiju signal da produže dalje ka zapadu gde im je željeno odredište. Srbija nije zemlja u kojoj žele da ostanu.

