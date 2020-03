PANČEVO USVOJILO MERE: Ograničava se rad ugostiteljskih objekata, autobusi idu po nedeljnom redu vožnje! (VIDEO)

Grad Pančevo kroz javno-privatno partnerstvo obezbedio je sredstva i započeo je radove na uređenju lokalnih puteva u gradu i svim naseljenim mestima na svojoj teritoriji. Građani će dobiti novi asfalt i mogućnost za bezbedan saobraćaj. Radovi će se prema prioritetima sprovesti u Banatskom Novom Selu, Jabuci, Glogonju, Kačarevu, Ivanovu, Banatskom Brestovcu, Omoljici, Starčevu i Dolovu. U gradu će se uraditi ulice Branka Anovića, Branka Radičevića, Josifa Marinkovića, Radnička, Veljka Vlahovića, Ribarska, Šarplaninska, Zlatiborska, Prespanska, Oraha, Bratstva Jedinstva, Hercegovačka, Svetozara Šemića... #pančevo #vojvodina #srbija #pančevutreba #banatskonovoselo #starčevo #jabuka #glogonj #kačarevo #ivanovo #banatskibrestovac #omoljica #javnoprivatnopartnerstvo #sredstva #radovi #putevi #grad #naseljenamesta #prioriteti

