PANČEVO BRINE O NAJSTARIJIM SUGRAĐANIMA U VREME VANREDNOG STANJA: uvedene tri telefonske linije za pomoć građanima

Od danas svi stariji građani imaće na raspolaganju 24 sata dnevno tri nove telefonske linije na koje se mogu javiti ukoliko im je potrebna pomoć u vidu nabavke namirnica, lekova i slično. Ove tri linije uveo je Gradski štab za vanredne situacije grada Pančeva.

