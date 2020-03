VANREDNO STANJE NIJE OTERALO RATARE IZ NJIVA: Poljoprivrednici obrađuju zemlju i danju i noću, jer je važno za Srbiju

Vanredno stanje ne utiče na poljoprivredne radove koji se odvijaju u Pančevu. Zbog povoljnih vremenskih uslova ratari su na njivama, obavljaju pripremne radove za predstojeću setvu. Mnogi od njih prskanje, prihranu useva i druge radove u polju obavljaće i u noćnim satima. Zbog toga je Ministarstvo poljoprivrede - Uprava za zaštitu bilja propisalo način na koji poljoprivrednici mogu da dobiju dozvolu za boravak na njivi i u vreme potpune zabrane kretanja, u periodu od 20 sati do 5 časova ujutru. Informacija o načinu dobijanja ove dozvole nalazi se na sajtu Grada Pančeva (www.pancevo.rs), ali je Sekretarijat za poljoprivredu obaveštenje prosledio i svim skupštinama Mesnih zajednica, udruženjima poljoprivrednika na teritoriji Grada Pančeva. Obaveštenje je postavljeno i na oglasnim tablama Mesnih zajednica. Prijava se podnosi na broj telefona 064 8818 449 #pančevo #vojvodina #srbija #pančevutreba #vanrednostanje #covid19 #koronavirus #poljoprivreda #poljoprivredniradnici #ministarstvopoljoprivrede #upravazazastitubilja #dozvolauvremepotpunezabranekretanja #informacije

