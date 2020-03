GIMNAZIJALAC MARKO JE HEROJ! Skočio u reku da spase život devojčice: Bilo je strašno (VIDEO)

Ne razmišljajući o sopstvenoj bezbednosti, skočio je u Begej i spasao život osmogodišnje devojčice.

Drama se dogodila u četvrtak, a junak Marko je do detalja posle ispričao šta se dogodilo. "Sve je izgledalo strašno i brzo se odigralo. Drugarica i ja smo fotografisali most, kada smo čuli pad u vodu. Videli smo devojčicu kako se davi i pokušava da ispliva. Za njom je skočio i odrastao čovek. Moja drugarica je odmah reagovala i zvala hitnu pomoć, a ja sam došao do obale i pokušao da ih dohvatim granom. Begej ih je odvukao na drugu stranu. Bilo nas je četvoro, njih dvoje u vodi i stariji čovek i ja na obali. Tada sam shvatio da je sva odgovornos na meni", rekao je Marko za RTV Santos Zrenjanin.

Drama je tek tada počela...

"Skinuo sam se i uskočio. Kada sam stigao do njih, bili su na pet metara od obale. Kad smo devojčicu izvukli, ona nije disala, ali ostao sam pribran, opipao joj puls. Znao sam da su vitalne funkcije radile. Hitna pomoć je brzo došla".

Marko i dalje ne zna tačno šta je prethodilo drami.

"Ispostavilo se da je čovek koji je prvi skočio za devojčicom bio njen stric. On je bio zatečen i nije mogao baš do detalja da mi objasni šta se desilo. Kako mi je rekao, hteo je da je prihvati, ali mu se opirala i pala preko ograde. Ostalo ne znam, jer danas kada smo se sreli, nije hteo ništa da nam kaže".

Gimnazijalac je dan kasnije otišao do porodične kuće devojčice.

"Bio sam do njene porodice, devojčica je dobro, što je najvažnije", zaključio je Marko Antić.

foto: Printscreen

Njegova drugarica je bila u šoku, priznala je da nije bila sigurna koji je broj hitne pomoći i da kasnije nije mogla da zaspi.

(Kurir)

