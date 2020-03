PANČEVO UVELO NOVE MERE: potpuno se ukida javni prevoz, skraćuje rad ugostiteljskih objekata

Gradski štab za vanredne situacije u Gradu Pančevu zasedao je jutros i usvojene su nove mere koje su u nadležnosti lokalne samouprave a kojima se preciznije organizuje funkcionisanje grada u vreme vanrednog stanja. Štab za vanredne situacije Grada Pančeva doneo je nove, oštrije mere, koje su odmah stupile na snagu. Kako je objasnio gradonačelnik Saša Pavlov, od danas ograničava se rad kafića i ugostiteljskih objekata do 15 časova, a javni gradski i međugradski prevoz od danas se potpuno obustavlja u 19 sati. Zabranjeno je i javno okupljanje na starom buvljaku nedeljom, a naloženo je da se od sutra počne s pranjem ulica i javnih površina dezinfekcionim sredstvima. #pančevo #vojvodina #srbija #pančevutreba #vanrednostanje #covid19 #koronavirus #gradskištabzavanrednesituacije #gradskištab #novemere #funkcionisanjegrada #ogranicenoradnovreme #obustavajavnogprevoza #javniprevoz #zabranaokupljanja #dezinfekcija #ulice

