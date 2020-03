HAPŠENJA ŠIROM SRBIJE ZBOG KRŠENJA MERA: Bežali iz izolacije da prave selfije i šetaju pse

U Srbiji su podnete krivične prijave protiv 181 osobe zbog kršenja naredbe o ograničenju i zabrani kretanja.

foto: AMG

Pritvor je određen za 30 osoba širom Srbije, a mera zadržavanja do 48 sati za 63, podneto je 12 krivičnih prijava. Sa devet osoba je zaključen Sporazum o priznanju krivice i oni su od juče u kućnom pritvoru.

Policijski čas mnogi su kršili da bi šetali pse, pravili selfije i uživo preko "Instagrama" prenosili "puste ulice". Bilo je i nekoliko slučajeva kršenja javnog reda i mira, ali i porodičnog nasilja.

Trojica uhapšena u Nišu

Po nalogu dežurnog zamenika Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, policija je uhapsila tri muškarca M. M. (23), L. M (21) i S. D (61) iz Niša jer su se šetali po gradu u vreme takozvanog policijskog časa. Oni će se teretiti za krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije iz čl. 248 KZ.

- Navedena lica su prekršila zabranu kretanja za vreme policijskog časa. Protiv osumnjičenih je nakon saslušanja u prostorijama Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, predloženo određivanje pritvora, saopštio je Osnovni sud u Nišu. (M.S.)

U Vranju bili na ulici za vreme policijskog časa

Policija u Vranju uhapsila je dve osobe iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije. Za vreme trajanja policijskog časa zatečeni su na ulici u Vranju. Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju. (T.S.)

Hapšenja u Novom pazaru

Službenici PU Novi Pazar zatekli su tokom noći devetoro Novopazaraca koji nisu poštovali zabranu kretanja od 20 sati uveče do pet ujutru, a protiv petoro koji nisu mogli da opravdaju izlazak iz kuće, podnete su krivične prijave.

Za poslednjih 24 sata, od osam ujutru juče pa do jutros, policija je zatekla i troje lica u Novom Pazaru koji su krišili meru samoizolacije i protiv njih su, takođe, podnete krivične prijave. Njima je doneta i mera zabrane napuštanja stana, odnosno, oni su sada u kućnom pritvoru. Protiv jednog lica starijeg od 65 godina koje je prekršilo zabranu napuštanja kuće podneta je krivična prijava. (Z.Š.)

Podsetimo, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović naveo je juče da je 66 osoba koje su tokom noći između četvrtka o petka prošle državnu granicu, smešteno u karantin u Moroviću. Kako je istakao, većina poštuje mere, ali je apelovao da to počnu da čine i ostali kako bi se sačuvali životi.

Uprava za izvršenje sankcija izdvojila je tri ustanove karantinskog tipa, u KPZ Vršcu, Požarevcu i Pirotu, gde je do juče smešteno 20 ljudi koji su prekršili mere samoizolacije i zabrane kretanja. Do juče do 15 sati najviše ih je bilo u Požarevcu - osam, u Pirotu sedam (dve žene), a u Vršcu pet. Najavljena su dalja privođenja. U ovim "posebnim zatvorima" pomno će se pratiti zdravstveno stanje onog ko se nađe u njemu.

(Kurir.rs/Novosti)

Kurir