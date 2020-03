VUČEVIĆ: Odluka o jednokratnoj pomoći za penzionere sa primanjima do 30.000 dinara sledeće nedelje

Gradonačelnik Miloš Vučević predstavio je nove mere u borbi protiv širenja korona virusa koje će biti realizovane na nivou lokalne samouprave, saopšteno je na vanrednoj konferenciji . Prvi čovek Novog Sada podsetio je na to da večeras od 20 časova prestaje javni gradski prevoz, zatvaraju se ugostiteljski objekti i tržni centri, i zabranjuje se okupljanje više od pet osoba, a da će taksi usluge do daljeg biti dostupne.

Disciplina se popravila, ljudi su razumeli apele i počeli da postupaju u skladu sa preporukama lekara i države, a svi izuzeci će biti sankcionisani. Što se tiče Doma zdravlja, uspeli smo da organizujemo nekoliko novih usluga. U objektu Doma zdravlja u Zmaj Ognjena Vuka br.18 otvorili smo novu ambulantu samo za osobe sa respiratornim oboljenjima, uvedeno je novih 14 telefonskih linija i 6 linija DZ za psihološku podršku. U objektu na Novom naselju se otvara i dispanzer za decu sa respiratornim tegobama. Ponosan sam na sve zdravstvene radnike, kao i na sve koji rade u kol centrima, na volontere koje organizuje Crven krst, njih je 100 anagažovano, a 500 volontera je na čekanju. Kontaktirali smo upravnike stambenih zgrada da se i oni angažuju oko pomoći ljudima – naglasio je gradonačelnik Vučević.

foto: Grad Novi Sad

On je rekao da će javnost putem medija biti obaveštena o svim trgovinama koje će od 4 do 7 ujutro biti otvorene za starije sugrađane, a reč je o više od sto objekata u Novom Sadu, kao i o dežurnim apotekama.

Ukida se javni prevoz, zatvaraju tržni centri, kafići…

Nije lako i neophodna je dobra organizacija. Prevoz za zaposlene u zdravstvu, i one koji moraju da rade u privatnim kompanijama realizovaće se u dogovoru sa državnim organima. Ciklonizacija i JKP Stan obilaze ceo grad i dezinfikuju pored javnih ustanova i stambene zgrade, i važno je da budu u koordinaciji sa upravnicima zgrada, kako bi im dozvolili da uđu, s obzirom na razne priče o lažnom predstavljanju koje kruže. Uspevamo da zadržimo maksimalan nivo komunalnih usluga, svi kapciteti su angažovani. Očekujte da će uskoro biti propisano zatvarnje parkova i pijaca, verovatno od sutra – naveo je Vučević.

foto: Grad Novi Sad

Gradonačelnik je najavio da će već početkom iduće sedmice biti doneta odluka o jednokratnoj pomoći za preko 33.000 penzionera u Novom Sadu sa penzijama do 30.000 dinara, i to iz robne rezerve i Crvenog krsta. On je takođe izjavio da se radi na odluci kojom će biti omogućen popust na zakup poslovnog prostora u gradu i na SPENS-u kako bi se pružila podrška privatnim firmama.

Suficit u budžetu Grada će sačuvati Novi Sad. Veliki problem će imati JGSP, koji neće moći da opstane u ovakvim okolnostima bez značajne podrške Grada, međutim sada je najvažnije pitanje spašavanja ljudskih života – rekao je Vučević.

foto: Grad Novi Sad

On je apelovao na građane da budu jedinstveni, solidarni i disiplinovani kako bismo što brže i sa manje posledica izašli iz krize izazvane epidemijom korona virusa.

Grad distribuira maske svima koji rade

Naša država može biti primer u Evropi kako funkcioniše sistem u ovako teškim uslovima. Nema odmora za zaposlene u zdravstvu i u javnom sektoru, solidarnost se oseća na svakom koraku, mnogi privatnici nude svoje smeštajne kapacitete. Međutim, sada je najvažnija samokontrola, nije vreme za druženja, jer pravo na život je osnovno pravo. Svi zajedno moramo doprineti da bude što manje obolelih i teških posledica – istakao je gradonačelnik.

foto: Grad Novi Sad

On je rekao da Grad distribuira maske svima koji moraju da budu na terenu, te pored radnika gradskih preduzeća i organa, maske je Grad nabavljao i za radnike Pošte, EPS-a, kao i taksistima. On je podsetio da je najavljeno da će sledeće nedelje nekoliko miliona maski stići u Srbiju, pa će krenuti njihova distribucija ka apotekama širom zemlje.

Kurir