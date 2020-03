Garašević: Započeli smo akciju “Obrok solidarnosti”, svi ugroženi dobiće besplatne obroke za svakog člana porodice

Štab za vanredne situacije južnobanatske opštine Kovačica misli na sve svoje građane u trenucima kada se primenjuju mere propisane vanrednim stanjem usled širenja korona virusa, te je kretanje redukovano.

Opština se pobrinula za sve kojima je iz različitih razloga funkcionisanje otežano obezbeđivanjem besplatnih obroka i obezbeđivanjem kućne dostave na adresu svakog građanina koji za tim ima potrebu.

- Niko u opštini Kovačica neće ostati gladan dok je vanredno stanje. Započeli smo akciju “Obrok solidarnosti”, a to podrazumeva da svaki građanin, a prvenstveno oni materijalno ili socijalno ugroženi, dobiju obrok za svakog člana u porodici. Za besplatan obrok se prijavljuje dan radnije do 16 časova, a on stiže narednog dana u vreme ručka, kaže Komandant Štaba za vanredne situacije i prvi čovek opštine, Milan Garašević .

U svih osam naseljenih mesta opštine Kovačica funkcionišu Kontakt centri koji svakodnevno rade na tome da se svi oni, kojima je pomoć neophodna pre svega najstariji žitelji, snabdeju namirnicama i lekovima.

Svakoga dana dostavljači delegirani od strane Štaba za vanredne situaije opštine Kovačica sa legitimacijama, rade za svoje komšije, prijatelje i sve one koji u ovoj situaciji nemaju nikoga da im namirnice i kućne potrepštine donese.

