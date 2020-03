POJAČANE MERE DEZINFEKCIJE NOVOG SADA: Svakodnevna dezinfekcija svih javnih površina i ustanova

Nakon proglašenja vanrednog stanja na teritoriji Grada Novog Sada, Štab za krizne situacije je doneo mere za pojačanu dezinfekciju grada u cilju zaštite zdravlja građana i prevencije širenja korona virusa. Novi Sad je prvi grad u Srbiji koji je počeo svakodnevnu dezinfekciju celih blokova u okolini zdravstvenih ustanova, ulica u širem centru grada, svih bulevara i frekventnijih ulica, dezinfekciju ulaza stambenih zgrada, svih autobusa gradskog prevoznika, stajališta i javnih ustanova.

- Po odluci Kriznog štaba su počete svakodnevne, odnosno da tako kažem svakonoćne akcije, gde se radi dezinfekcija kompletnih blokova oko svih zdravstvenih ustanova na teritoriji Grada Novog Sada i Kliničkog centra i svih bolnica i svih Domova zdravlja- rekao je Dario Aćimović, PR preduzeća “Ciklonizacija” koje sprovodi dezinfekciju.

foto: Grad Novi Sad

Dario je dodao da akcija dezinfekcije obuhvata i širi centar Novog Sada.

- Sve bulevare na celoj teritoriji Novog Sada i sve prometnije ulice na teritoriji Grada Novog Sada. Osim toga već danima se primenjuje još jedan set mere, a to je da se radi dezinfekcija svih autobusa gradskog prevoznika, takođe se radi dezinfekcija svih stajališta, međumesne autobuske stanice, Železničke stanice.

Pored redovne dezinfekcije koja se obavlja na ulicama grada, sprovodi se i dezinfekcija javnih ustanova.

foto: Grad Novi Sad

- Radi se dezinfekcija svih javnih ustanova, odnosno svih zgrada Gradske uprave, sudova, pravobranilaštva, inspekcija. Takođe već nekoliko dana unazad, Ciklonizacija je počela i akciju dezinfekcije ulaza stambenih zgrada na teritoriji Grada i ta akcija se sprovodi kontinuirano i krenuli smo od Podbare i Starog grada i Limana i širiće se prema obodima grada- rekao je Dario.

S obzirom da veliki broj građana provodi vreme napolju, u parkovima, igralištima ili na Keju uz Dunav, od 20. marta se i na tim mestima svakodnevno vrše pojačani tretmani dezinfekcije svih površina.

foto: Grad Novi Sad

Dario je istakao da je veoma bitno da građani budu svesni svih ovih mera dezinfekcije koje se sprovode redovno u gradu.

foto: Grad Novi Sad

- Sve ove mere se sprovode svakodnevno, ali želim ponovo da podsetim građane da je ovo dodatni set mera koje Grad Novi Sad, prvi i jedini u stvari sprovodi u Srbiji, ali da to nikako ne sme da dovede do toga da oni prestanu da koriste sve one mere samozaštite i sve preporuke koje su dobili za ponašanje tokom trajanja epidemije.

(Kurir.rs/@samonovisad)

Kurir