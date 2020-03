Дневни извештај о ситуацији на Косову и Метохији: 22.03.2020. године. . Нема оболелих у већински српским срединама. . 33 оболела у албанским срединама. . 1 преминуо Албанац, стар 86 година из Дубнице код Подујева. . У карантину се налазе општине Витина, Клина и Малишево. . У Косовској Митровици организовано дезинфиковање апотека, продавница и стамбених зграда. . Организовано је прикупљање рецепата за лекове, који се набављају у Рашки. . Брашно за све српске средине допрема се са севера КиМ. . . . #srbija #kosovoimetohija #koronavirus #coronavirusoutbreak⚠️

