LEPA ANA IZ VALJEVA, MAJKA TROJE DECE, SVE STIŽE: Šije maske i poklanja ih bolnici (FOTO)

VALJEVO - Kardiologija valjevske bolnice više ne treba da brine zbog nedostatka zaštitnih maski, jer ih je za ovo odeljenje besplatno obezbedila mlada Valjevka Ana Lazarević (23), majka troje mališana, koja već danima, otkako je virus korone počeo da se širi, šije maske za lice i poklanja ih zdravstvenim radnicima.

Po struci ekonomski tehničar, majka Veljka (4) i 15-mesečnih bliznakinja Lene i Staše, pre godinu i po dana počela je da se bavi šnajderajem, praveći ogradice i posteljine za bebe. Zanat je, međutim, zbog brige o mališanima morala da ostavi “po strani”, ali kada je na društvenim mrežama videla objavu o nestašici maski za zdravstvene radnike, nije čekala ni čas da se ponovo lati šivaće mašine i materijala koji joj je ostao, pa je kuhinja njenog doma pretvorena u “pogon” za izradu maski za bolnicu.

- Nažalost, sada je ovakva situacija, ali je lep osećaj da možete da pomognete nekome, pre svega ljudima koji moraju da ostanu zdravi i bezbedni, kako bi mogli da pomognu i izleče one kojima je pomoć potrebna. Maske za kardiologiju su urađene i isproručene, priprema se potrebna količina za pedijatriju, a onda i za Urgentni centar i odeljenje transfuzije. Ja dnevno mogu da postignem da sašijem 30 komada, ali srećom u šivenje su se uključile još tri sugrađanke s kojima delimo materijal, tako da će maski za našu bolnicu svakako biti – priča Ana za list.

Reč je, kako kaže, o maskama koje šije od pamučnog platna i u koje se, kako su joj objasnili lekari, ubacuje gaza ili tetra pelena. U poslu joj, čuvajući decu ili tako što seče trakice za maske, pomaže i suprug Goran, koji zbog vanrednog stanja trenutno ne radi. Lazarevići kažu da su uspeli da organizuju dan i vreme u kućnoj izolaciji provode na najbolji mogući način – ovom humanom misijom.

- Dosta ljudi nas kontaktira putem društvenih mreža, ali ono što me je malo razočaralo jeste da veliki broj njih pita – „koliko naplaćujem“. Apsolutno to ne želim, niti mi je to bila ideja. Ne mogu nikoga da odbijem ko moli, ali u ovom trenutku prioritet je bolnica, jer ako ne omogućimo našim lekarima i medicinskim sestrama da budu potpuno zaštićeni, u rizik dovodimo sve – kaže Ana.

Uz nekoliko odeljenja valjevske bolnice, ona je sašila i 15 maski za zaposlene na kopu „Tamnava“ Rudarskog basena „Kolubara“ gde joj radi otac, a još 15 komada priprema i za drugu smenu radnika u tom preduzeću.

