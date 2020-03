U PANČEVU POČELA PROIZVODNJA SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU: Počela dezinfekcija javnih ustanova površina (VIDEO)

Gradski štab za vanredne situacije u Gradu Pančevu zasedao je jutros i usvojene su nove mere koje su u nadležnosti lokalne samouprave a kojima se preciznije organizuje funkcionisanje grada u vreme vanrednog stanja. Između ostalog, dogovoreno je sa preduzećem "Panonija" iz Pančeva da se pokrene proizvodnja razblažene koncentracije natrijum hipohlorita koji će da se koristi od sutra za dezinfekciju javnih trgova, javnih ulica i za dezinfekciju ulaza. JKP "Higijena" je u prethodnih nekoliko nedelja reduzela je sve mere kako bi očistila i oprala sve ulice i javne površine u gradu. U prethodnoj nedelji su detaljno oprane sve ulice u Pančevu i to je bio prvi korak s obzirom na činjenicu da je danas postignut dogovor s pančevačkom „Panonijom“ da se pokrene proizvodnja natrijum hipohlorita za potrebe dezinfekcije javnih površina. #pančevo #južnibanat #vojvodina #srbija #pančevutreba #vanrednostanje #covid19 #koronavirus #koronasrbija #gradskištabzavanrednesituacije #dezinfekcija #panonija #proizvodnja #dezinfekcionasredstva #trgovi #ulice #ulazi #jkphigijena

A post shared by PANČEVU TREBA (@pancevutreba) on Mar 23, 2020 at 6:48am PDT