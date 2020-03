BRAVO ZA GRAD PANČEVO! I vozni park Gradske uprave u službi organizovanog prevoza zdravstvenih radnika (VIDEO)

Štab za vanredne situacije Grada Pančeva doneo je odluku i da se uspostavi organizovani prevoz za zdravstvene radnike i radnike u socijalnoj zaštiti tokom vanrednog stanja. Javni prevoz je zabranjen, ali će zdravstveni radnici i radnici u socijalnoj zaštiti imati mogućnost da se besplatno prevoze s posla i na posao. Informacija o redu vožnje i načinu funkcionisanja ovog prevoza biće objavljena na sajtu Grada Pančeva (www.pancevo.rs). Takođe, vozni park Gradske uprave Pančevo sa vozačima stavljen je na raspolaganje zdravstvenim ustanovama do kraja trajanja vanrednog stanja. #pančevo #južnibanat #vojvodina #srbija #pančevutreba #vanrednostanje #covid19 #koronavirus #koronasrbija #stabzavanrednesituacije #odluka #organizovanprevoz #zdravstveniradnici #medicinari #socijalazaštita #posao #voznipark #gradskauprava #zdravstveneustanove

