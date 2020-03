HUMANI GEST NOVOSAĐANKE: Dizajniranje haljina zamenila šivenjem maski

Usled proglašenja vanrednog stanja, Svetlana je morala da zatvori svoju radnju brenda “Lagami”, ali se dosetila da svoje resurse i vreme usmeri na drugu stranu, kako bi pomogla svojim sugrađanima. Njena radionica je počela da izrađuje zaštitne maske. Maske ne prodaje, donira ih, jer joj je bitno da maskama obezbedi one ljude kojima su potrebne. Do sada je donirala maske bolnicama, domovima zdravlja, ali i pojedincima koji su imunokompromitovani i spadaju u rizične medicinske grupe. Svaka pomoć je dobrodošla i svi građani koji su u mogućnosti mogu da doniraju sredstva na žiro račun: 340-11015944-95 Lagami studio, namena: donacija. #samonovisad #novisad #vanrednostanje #maske #lagami @lagami_studio

